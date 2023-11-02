“مبروك مرتب هيوصل 13 الف جـندي جميع المؤهلات+حتى لو مفيش..شركة الطيران تتيح رواتب خيال لكل الشعب.. قدم فيها

وظائف شاغرة شركات الطيران تم الإعلان من الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عن عدة وظائف شاغرة بشركات الطيران، حيث توفر وظيفتي مضيف ومضيفة جوية وتكون هذه الوظيفة عن طريق التعاقد مع الشركة، وهذه الوظيفة يتمناها الكثير من الشباب الذين يعشقون السفر حول بلاد العالم، وتم الإعلان عن الوظائف من خلال الإعلان رقم 31 لسنة 2023 وهناك شروط محددة تضعها الشركة للقبول بهذه الوظائف والتي سوف نذكرها في مقالنا هذا.

وظائف مصر للطيران وشروط الوظيفة 2023

توفر الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران وظيفة مضيف ومضيفة للشباب، فهذه الفرصة جيدة للشباب الخرجين العاطلين عن العمل ولكن تقبل الشركة الشباب بالوظيفة عند توافر عدة شروط وهي كالأتي:

حدد شركة الطيران عدة شروط ومنها الحصول على المؤهل العالي والقدرة على التكلم باللغة الإنجليزية بطريقة جيدة، ويشترط أن لا يقل العمر عن 20 عاما ولا يزيد عن 32 عاما يجب توافر إجازة طيران سارية المفعول، ويشترط أن يكون قدإجتاز الإختبارات التي تحددها الشركة فهذه هي الشروط التي يجب على كل من يتقدم لهذه الوظائف أن تتوافر به لسهولة قبوله بالوظيفة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للوظيفة

يجب أن يكون لديك هذه المستندات عند التقديم على وظيفة الطيران المتاحة وهي كالتالي:

بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية المفعول إضافة إلى شهادة الميلاد المميكنة حديثا وتوافر السيرة الذاتية وطابع الشهيد دمغة، وتقديم المؤهل الدراسي الذي تحدده الشركة تقديم ما يثبت إنتهاء الخدمة العسكرية أو ما يفيد بحصولك على شهادة معافاة من الخدمة العسكرية، و عدد 2 صورة شخصية 4 في 6 وتوافر صورة إجازة الطيران سارية المفعول إضافة إلى توريد المصروفات الإدارية المقررة التي تبلغ 100 جنيه.

شروط قبول الطلبات للوظيفة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة للطيران عن إنه لم يقبل أي طلب غير مستوفي به الشروط التي قامت الشركة بتحديدها كما يجب أن تكون الطلبات قد تم إرسالها في الموعد المحدد، ولا تقبل الشركة بتقديم الطلب قبل الميعاد المحدد أو الطلب الذي يتم تقديمه بعد الوقت المحدد، ويجب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العالي الذي تم تحديده من الشركة والإلتزام الكامل بجميع الشروط.