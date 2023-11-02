“ياترى وصلت لكام؟!”…أسعار الدواجن وكراتين البيض اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

صباح اليوم شهد السوق المصرى استقرار كبير في اسعار بعض السلغ والتي نذكر منها سعر كيلو الفراخ البيضاء الذي وصل عند 65 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية ويمكن أن يصل سعر الفراخ في السوق المحلية ومحلات التجزئة إلى ما بين 70 جنيهًا و 75 جنيهًا، أما فيما يخص أسعار كراتين البيض، فقد وصلت إلى مستويات تتراوح بين 115 جنيهًا و155 جنيهًا تسليم المزرعة والمستهلك وأعلى سعر مُسجل لكرتونة البيض البلدي وصل إلى 155 جنيهًا تسليم المستهلك، ويكون هذا الاستقرار جاء بعد انخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة السابقة بسبب ما يعرف باسم تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر.

ما هى أسعار الدواجن و البيض اليوم الخميس 2 نوفمبر ؟

حسب ما ذكرنا في الفقرة السابقة فإن اسعار الدواجن والبيض شهدت حالة من الاستقرار كبير والتي تكون كما يلي: