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“ياترى وصلت لكام؟!”…أسعار الدواجن وكراتين البيض اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023
صباح اليوم شهد السوق المصرى استقرار كبير في اسعار بعض السلغ والتي نذكر منها سعر كيلو الفراخ البيضاء الذي وصل عند 65 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية ويمكن أن يصل سعر الفراخ في السوق المحلية ومحلات التجزئة إلى ما بين 70 جنيهًا و 75 جنيهًا، أما فيما يخص أسعار كراتين البيض، فقد وصلت إلى مستويات تتراوح بين 115 جنيهًا و155 جنيهًا تسليم المزرعة والمستهلك وأعلى سعر مُسجل لكرتونة البيض البلدي وصل إلى 155 جنيهًا تسليم المستهلك، ويكون هذا الاستقرار جاء بعد انخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة السابقة بسبب ما يعرف باسم تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر.
ما هى أسعار الدواجن و البيض اليوم الخميس 2 نوفمبر ؟
حسب ما ذكرنا في الفقرة السابقة فإن اسعار الدواجن والبيض شهدت حالة من الاستقرار كبير والتي تكون كما يلي:
- يمكنك شراء كيلو الفراخ البيضاء من السوق المصرى ب 65 جنيهًا، وكما انه يتراوح سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضاء اليوم بين 60 جنيهًا و62 جنيهًا.
- وأما سعر كيلو الدواجن البلدي، فقد سجل اليوم ما بين 110 جنيهًا و120 جنيهًا.
- اما بالنسبة لسعر كيلو الفراخ الساسو، فقد تراوح ما بين 98 جنيهًا و100 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو البط البلدي 100 جنيه.
- ويكون اليوم سعر الكتكوت الأبيض بين 25 جنيهًا و26 جنيهًا، وسعر الكتكوت الساسو تراوح بين 20 جنيهًا و21 جنيهًا.
- وقد وصل سعر كيلو البانية 175 جنيهًا و185 جنيهًا.
- ويكون ايضاً سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة يبلغ 115 جنيهًا، للمستهلكين يمكنهم الشراء ب 125 جنيهًا.