“بكم كرتونة البيض”.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 2 نوفمبر

تواصل أسعار الفراخ والبيض تصدر محركات بحث جوجل بعد الإعلان الذي أكد فيه مجلس الوزراء عن انخفاض أسعار الفراخ والبيض ضمن سبع سلع أساسية يستهلكها المواطنين، كما أكد الإعلان عن اعفائها من الجمارك، وكانت أسعار الفراخ والبيض قد شهدت سلسلة من التراجع خلال الأيام السابقه إلا أنها استقرت اليوم الخميس 2 نوفمبر بشكل كبير وذلك مع بداية التعاملات في بورصة الدواجن، ويتسائل العديد من المواطنين عن سعر الفراخ البيضاء والحمراء والساسو وكرتونة البيض وغيرها وهذا ما سنعرضه تفصيليا في ذلك المقال.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 2 نوفمبر:-

وشهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرارا كبيرا حيث بلغ سعر الكيلو حوالي 66 جنيه في سعر الجملة فيما تصل إلى المستهلك بحوالي 76 جنيه للكيلو، أما سعر كيلو الفراخ البلدي فيبلغ حوالي 110 جنيه وجاء سعر الفراخ الساسو يتراوح ما بين 90 إلى 91 جنيه للكيلو، كما بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء حوالي 61 جنيه.

وجاءت كرتونة البيض الأبيض حوالي 125 جنيه في سعر الجملة فيما تصل إلى المستهلك بسعر يبلغ حوالي 134 جنيه، أما سعر كرتونة البيض الأحمر فبلغت 127 جنيه في سعر الجملة وتصل الى المستهلك بحوالي 135 جنيه، فيما بلغ سعر كرتونة البيضاء البلدي حوالي 139 جنيه في سعر الجملة فيما تصل إلى المستهلك بسعر يبلغ 143 جنيه.