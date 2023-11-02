الجميع يعلم ان الطماطم تعتبر بشكل عام من الخضروات الرئيسية والمهمة للغاية التي تحرص جميع النساء على استخدامها بشكل يومي في جميع المنازل وتدخل في جميع الاطعمة المهمة و بشكل متكرر إلى جانب ما تقدمه للانسان من الفوائد الصحية ويمكن أيضًا استهلاكها في صناعة مجموعة كبيرة من العصائر وللتأكد من سلامة الطماطم التي تشتريها، بدورها قد أكدت وزارة الزراعة مؤخرًا على مت يعرف بأهمية أن تكون الطماطم ناضجة خاصة وقت الاستخدام وحيث أن الطماطم الغير ناضجة قد تكون مصدرًا للعديد من المخاطر وخطر كبير على الصحة سوف نشرح كل ما يخص هذا الموضوع اليوم.

وزارة الزراعة تحذر الجميع من شراء هذا النوع من الطماطم

أطلقت بشكل رسمى منذ عدة ايام وزارة الزراعة المصرية تحذيراً للمواطنين في جميع المحافظات بشأن نوع مجهول منتشر للغاية من تقاوي الطماطم، والتي تفسدها بشكل كبير مؤكدة عدم اعتمادها من جانب الإدارة المختصة في التفتيش الزراعي وقد تم توضيح اسم هذا النوع بأنه “صفر 25”.

ومن جانبها قد اكدت على أن شراء هذا النوع من الطماطم دون التحقق الفورى من مصدره قد يؤدي إلى عواقب قانونية و هناك شركة مصرية قامت بشراء هذا النوع وقامت بتغيير الملصق عليه، و قد تم تنفيذ حملات مختلفة من الحكومة في البساتين والمزارع وذلك لرصد هذه التقاوي غير المطابقة للمعايير الصحية ومن يستخدمها يمكن أن يتعرض مباشرة للمسائلة القانونية.