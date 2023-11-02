“محدش هيعرف يبني تاني!!”..أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

شعدت بشكل كبير هذا الشهر الشركات والمصانع في مصر استقرارًا واضحًا في كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت بعد سلسلة من التقلبات السابقة وهذا يكون وفقًا لتصريحات شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، حيث استقر سعر طن الحديد في القاهرة اليوم بشكل رسمى وفي جميع المحافظات عند 33.500 جنيه تسليمه إلى أرضية المصنع، بزيادة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للتوصيل إلى المستهلك و بالنسبة للأسمنت المسلح، فقد قالت الجهات المختصة انه قد استقر سعر طنه عند 1960 جنيه تسليمه إلى أرضية المصنع، مع زيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه لتوصيله إلى المستهلك.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2 نوفمبر

أسعار الحديد في مصر اليوم حسب الإحصاءات الرسمية من المختصين تتباين كما يلي:

1. يمكنك شراء طن حديد عز: بسعر 33.500 جنيه.

2. ويكون سعر طن الحديد للمصريين: 32.500 جنيه.

3. كما ان سعر طن الحديد في الشاي: 33,000 جنيه.

4. سعر طن حديد القوارب: 32.500 جنيه.

5. بينكا سعر طن الحديد العشري: 32.500 جنيه.

6. سعر طن حديد السرحان: 32.200 جنيه.

7. طن الحديد من حديد مصر: 32.100 جنيه.

8. طن حديد المعادي: 34.200 جنيه.

9. سعر طن الحديد النحاس: 34.400 جنيه.

10. طن حديد عطية يمكنك الحصول عليه بسعر: 36,000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الخميس 2 نوفمبر

وتكون أسعار الأسمنت الرسمية في مصر تتفاوت على النحو التالي:

1. سعر طن الأسمنت المسلح: 1960 جنيه.

2. طن الأسمنت الهندسي فى مصر : 2070 جنيه.

3. طن الأسمنت المصري: 1940 جنيه.

4. سعر طن الأسمنت الممتاز: 1970 جنيه.

5. طن أسمنت البناء: 2000 جنيه.

6. طن أسمنت النصر: 1930 جنيه.

7. سعر طن أسمنت وادي النيل: 1860 جنيه.

8. طن الأسمنت الخصوصي: 1920 جنيه.

9. طن أسمنت السويس يكون سعره اليوم : 1955 جنيه.

10. ويكون سعر طن أسمنت حلوان: 1940 جنيه.

11. يمكنك الحصول على طن أسمنت السويدي: 2105 جنيه.