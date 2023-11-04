“أصحاب المعاشات طايرين من الفرحة”.. الحكومة تحدد موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

تقدم الحكومة المصرية عدة مكافآت وعلاوات للمواطنين الذين يتم إحالتهم إلى التقاعد، من بين هذه المكافآت هي العلاوات الخمس كواحدة من أهمها، ويتساءل العديد من المتقاعدين عن مواعيد صرف هذه العلاوات وأهمية هذا الدعم المالي، وسوف نقدم في هذا المقال تفاصيل حول موعد صرف العلاوات الخمس والشروط المطلوبة للحصول عليها.

موعد صرف العلاوات الخمس

يبحث العديد عن موعد صرف العلاوات الخمسة، وهي أحدى المكافآت الأساسية للموظفين الحكوميين، تقوم الهيئات الحكومية بإصدار قرار يوضح توقيت صرف هذه العلاوات للمتقاعدين، تشترط الهيئات الحكومية بعض الشروط لصرف العلاوات، مثل عدم استفادة المتقاعد من هذه العلاوات في الماضي وكونه مشتركًا في العلاوة الخاصة.

وتستعد الحكومة المصرية حالياً للكشف عن توقيت صرف العلاوات الخمس، وبدأت عملية صرف هذه العلاوات في سبتمبر من العام الماضي، وينتظر المتقاعدين وأصحاب المعاشات هذه المكافأة التي تعتبر جزءًا هامًا من دعم الدخل المحدود، وفقًا للمعلومات الجديدة سيتم صرف الدفعات المتبقية كالتالي:

المكافأة الثانية ستصرف في مارس 2024م.

المكافأة الثالثة ستصرف في سبتمبر 2024م.

العلاوة الأخيرة ستتوفر في مارس 2025م، بعد مرور عامين من الآن، تلك المعلومات تساهم في توفير الاستقرار للمستفيدين وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم المالي.

شروط صرف العلاوات الخمس

تحدد الهيئات الحكومية بعض الشروط لصرف العلاوات الخمس منها:

عدم استفادة المتقاعد من العلاوات السابقة.

عدم الاستفادة من العلاوات التي تم صرفها في عام 2020.

الانتفاع السابق بالعلاوة الخاصة وحصول المتقاعد عليها.

وتعتبر مواعيد صرف العلاوات الخمس دعمًا مهماً للمتقاعدين، ويجب الالتزام بالشروط المحددة للحصول على هذه المكافأة، مما يساهم في توفير الثبات المالي والاستقرار لهؤلاء المستفيدين.