“تقل هدومك واطفي المروحة”.. الأرصاد توضح حالة الطقس فى مصر ال6 أيام القادمة

في تصريحات قوية اصدرتها اليوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الرسمي والتي تحدثت حول حالة انتشار الشائعات حول حالة الطقس ودرجات الحرارة للأيام الستة المقبلة، والتي قالت انه بدءًا من يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر وحتى الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر ان البلاد سوف تشهد حالة من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وأشارت في ذات الموضوع في بيانها إلى احتمالية هطول الأمطار في بعض المناطق خلال فترات مختلفة من هذه الفترة.

حالة الطقس فى مصر فى ال6 أيام القادمة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون الطقس مائلاً للحرارة خلال ساعات النهار في مناطق متعددة، ويمكن تلخيصها على النحو التالي: