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“تقل هدومك واطفي المروحة”.. الأرصاد توضح حالة الطقس فى مصر ال6 أيام القادمة
في تصريحات قوية اصدرتها اليوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الرسمي والتي تحدثت حول حالة انتشار الشائعات حول حالة الطقس ودرجات الحرارة للأيام الستة المقبلة، والتي قالت انه بدءًا من يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر وحتى الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر ان البلاد سوف تشهد حالة من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وأشارت في ذات الموضوع في بيانها إلى احتمالية هطول الأمطار في بعض المناطق خلال فترات مختلفة من هذه الفترة.
حالة الطقس فى مصر فى ال6 أيام القادمة
توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون الطقس مائلاً للحرارة خلال ساعات النهار في مناطق متعددة، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
- يكون الطقس في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائلاً للحرارة نهارًا.
- في المناطق الساحلية الشمالية، فيكون من المتوقع وجود الطقس معتدلاً من ناحية الحرارة.
- بينما يكون في مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد حارًا نهارًا وفي بداية الليل وحتى نهايته على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفًا مائلاً للبرودة.
- و في مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا خلال الليل وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث شبورة مائية كثيفة أحيانًا صباحًا من الساعة 4 إلى الساعة 8 تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في المناطق المذكورة، مما قد يصل إلى حد الضباب في بعض المناطق.