“اشترى وخزنى ياست الكل”.. الحكومة تؤكد انخفاض كبير فى سعر البصل الفترة القادمة

أعلن نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، حاتم النجيب، أن أسعار البصل في مصر هذه الفترة شهدت استقرارًا واضحًا في جميع الأسواق المصرية اليوم وذلك بعد الازمة الاخيرة التي عاني منها الجميع، حيث يتراوح سعر البصل في سوق العبور للجملة بين 15 و19 جنيهًا ومن المتوقع بشكل عام أن تختلف أسعار البصل عموماً للمستهلكين في جميع المناطق المختلفة، وقد تصل في بعض المناطق فقط إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الحكومة وراء انخفاض سعر البصل

كما أوضح “النجيب” أن مشكة سبب عدم انخفاض أسعار البصل في الأسواق بشكل عام منذ إصدار قرار وقف التصدير يعود إلى أن الكميات التي تم تصديرها للخارج كانت أكبر من المتاحة في الأسواق حاليًا وأشار ايضاً فى حديثه إلى أن الحكومة طلبت وقف جميع عمليات تصدير البصل للسماح بتحقيق استقرار في الأسعار مع مرور الوقت، ونتيجة هذا لم يشهد السعر ارتفاعًا أو انخفاضًا بل استقر عند نفس المستوى السابق.

انخفاض سعر البصل في الأسواق المصرية اليوم

وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة إلى أن بداية موسم الزراعة القادم منتظرة نهاية نوفمبر، ومع بداية هذا الموسم، من المتوقع أن تنخفض الأسعار تدريجياً مع زيادة إنتاج المحاصيل الشتوية الجديدة وبمرور الوقت، سيتم تحديد معدل الهبوط بدقة بناءً على تقييم إنتاج العروة المزمعة وأوضح أن العروة القادمة ستشهد زيادة في إنتاج البصل والطماطم والبطاطس، ولكن لا يمكن تحديد النسبة بالضبط حتى بعد التقييم.