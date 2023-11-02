وزارة المالية تطلق زيادة رواتب المتقاعدين في هذا الموعد والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين في جميع القطاعات المختلفة حيث سوف تنفيذ القرار الخاص بمجلس الوزراء العراقي بتطبيق الزيادة الجديدة بمبلغ 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للتقاعد في دولة العراق وذلك بداية من 1 من نوفمبر الحالي لعام 2023م وذلك تنفيذ لتحسين ظروف المعيشة في جميع القطاعات داخل نطاق الدولة ويساهم هذا القرار الحكومة العراقية التي تسعى دائماً إلى توفير جميع الطرق لتوفير حياة أفضل داخل المجتمع العراقي بصفة عامة.

وزارة المالية تطلق زيادة رواتب المتقاعدين هذا الشهر

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد في العراق عن طريق رئيس الهيئة الاستاذ ماهر حسين رشيد تطبيق قرار مجلس الوزراء في دولة العراق وهي بدء تطبيق الزيادة الجديدة لجميع مستفيدي التقاعد للمدنيين والعسكريين في الدولة حيث أكدت وزارة المالية العراقية إن قرار الزيادة سوف يكون بمبلغ يصل إلى 100 ألف دينار عراقي على جميع رواتب المتقاعدين الذين قد يتلقوا مبلغ لا يزيد عن مليون دينار وذلك بعد توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة لدى وزارة المالية العراقية.

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين

أوضحت وزارة المالية العراقية بأن موعد الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين العراقيين سوف يكون من شهر نوفمبر حيث صدر قرار من خلال مجلس الوزراء العراقي بأن تلك الزيادة سوف تبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر نوفمبر الحالي لجميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين في العراق وأكدت الوزارة بأن بيانات الهيئة جاهزة وعند صدور القرار المخصص بالزيادة سنوف بدأ بتنفيذ الزيادة في الوقت الراهن.

الفئات المستفيدة من زيادة رواتب المتقاعدين

أكدت الهيئة العامة للتقاعد بأنها سوف تقوم بزيارة الرواتب الأصلية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في العراق حيث إذا كان راتب المتقاعد العراقي الأصلي مليون دينار عراقي قبل الاستقطاع أو قبل الزيادة سوف يكون كل وريث مستحق له وسيحصل على الراتب مشمول بالزيادة الجديدة وأكد رئيس الهيئة بأنهم يعملوا على دعم شريحة المتقاعدين العراقيين بقرار من مجلس الوزراء العراقي وتسهيل جميع الإجراءات بالإضافة إلى تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين في دولة العراق ككل.