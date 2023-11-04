الموظفين طايرين من الفرحة”.. رسمياً تحديد سن المعاش وأهم التعديلات على مكافأة نهاية الخدمة 2023 وفقاً لقانون العمل الجديد

بعد جلسات حوارية كثيرة ومثمرة في مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة يجب الإعلان عن سلسلة من التعديلات الحديثة في سياسات سن التقاعد للموظفين في القطاعين العام والخاص، والهدف هو تحقيق التوازن بين دعم مصالح الموظفين وتعزيز مسيرتهم الوظيفية للتغلب على التحديات الحياتية المتنوعة، تتطلع هذه السياسات إلى تحسين مستوى الرفاهية وتقديم دعم شامل للمواطنين خلال العام الجديد 2023، فيما يلي سوف نوضح لكم تعديل أخير في مصلحة الموظفين نحو تحديد سن المعاش الرسمي ومكافأة نهاية الخدمة.

تحديد سن المعاش

تم اعتماد مجموعة من الإجراءات لضمان حماية حقوق الموظفين خلال مرحلة سن التقاعد، حث تم تحديد سن المعاش عند ستين عامًا، مع حماية الموظفين من الفصل التعسفي قبل بلوغ هذا العمر وفقاً لقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى ذلك يجب على الموظفين الاستمرار في أداء واجباتهم حتى يصلوا إلى سن التقاعد، وفي نهاية مسارهم المهني سيتم منح الموظفين كافة حقوقهم المستحقة من معاشاتهم دون أي انتقاص.

تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة جزءًا أساسيًا من العلاقة بين صاحب العمل والموظف، تقدم هذه المكافأة تقديراً للفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الشركة أو المؤسسة، وتمنح كمكافأة عند انتهاء الخدمة، كما تعتمد هذه المكافأة على عوامل مثل مدة خدمة الموظف ورواتبه الأخيرة.

تلعب مكافأة نهاية الخدمة دورًا حيويًا في تشجيع الموظفين على الالتزام وتقديم أداء متميز خلال فترة عملهم، وتساهم في مساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم بعد انتهاء خدمتهم في الشركة.

ةتتطلع هذه السياسات الجديدة إلى تحقيق توازن مثلى بين احتياجات الموظفين وأهداف الشركات، مما يسهم في بناء بيئة عمل مستدامة ومواتية للجميع.