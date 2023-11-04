عشان متقولش متعرفش”.. قرار هام من الكهرباء يخص فواتير الكهرباء.. بشرة سارة لأصحاب العدادات القديمة

قرار هام من الكهرباء يخص فواتير الكهرباء

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الوزارة نحو الاعتماد على نظام جديد للتحصيل يستند إلى التقنية الرقمية، وذلك بدلاً من الاعتماد على الفواتير الورقية التي تستلزم تكلفة طباعة كبيرة، وتمت المبادرة الأولى في مدينة 6 أكتوبر مع الخطط لتوسيع هذا النظام في جميع أنحاء البلاد.

إيقاف الفواتير الورقية

أوضحت الوزارة أن الفواتير الورقية تولد تكاليف عالية على الدولة، مما دفعها نحو اعتماد نظام التحصيل الرقمي، ويتيح هذا النظام للمستهلكين إمكانية الدفع عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك منافذ الدفع الفوري وتطبيقات الهواتف الذكية المتاحة من قبل الوزارة.

خطة تحول العدادات

ومن جانبها تخطط الحكومة المصرية لتنفيذ خطة شاملة لتغيير العدادات الكهربائية القديمة للمستهلكين خلال مدة تصل إلى 10 سنوات، سيتم استبدال هذه العدادات بأخرى ديجيتال حديثة مسبقة الدفع، وهذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة للتحول الرقمي المتوقع تطبيقها في السنوات القادمة.

تلك الخطوات التي تتخذها الوزارة والحكومة لتبني التحول الرقمي في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر تعكس التزام الحكومة بالتحديث التكنولوجي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.