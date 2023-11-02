اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf جميع المحافظات | تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حيث بفضل جهود الحكومة العراقية، تُعَدُّ المساعدات الاجتماعية أحد الخدمات الرئيسية التي تقدم للعديد من المواطنين العراقيين الذين يواجهون تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الاقتصادية. يشمل هؤلاء المستفيدين الأيتام، والأرامل، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ذوي الدخل المحدود في العراق من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية. مع اقتراب صرف الوجبة السادسة للمستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق، ازدادت حدة البحث والاهتمام من قبل الكثير من المواطنين.

شروط الحصول على الدعم

لضمان تأهيلك لكي تكون من اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة المقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، يتعين توفر الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مواطناً عراقياً وحاملاً للجنسية العراقية.

. يجب أن يكون المواطن مسجلاً في قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية.

ينبغي أن لا يقل عدد أفراد الأسرة التي ينتمي إليها عن أربعة أفراد على الأقل.

الفئة العمرية المؤهلة للحصول على الدعم المادي هي من 15 إلى 55 عامًا للنساء ومن 18 إلى 60 عامًا للرجال، وفقًا لتعيينات وزارة العمل.

استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

للمواطنين المتقدمين، يُمكن الاطلاع على قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بسهولة عبر منصة “مظلتي” التي تم تطويرها بواسطة الوزارة، للقيام بذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة “مظلتي“. ادخل رمز الاستعلام المخصص لخدمات الرعاية. . انقر على أيقونة “أسماء الرعاية الاجتماعية”. قم بإدخال رقم الوجبة والدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها. سيظهر لك قائمة تحتوي على أسماء جميع المستفيدين من الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. ابحث عن اسمك داخل القائمة.

هذا النهج يسهل على المواطنين البحث عن معلومات الرعاية الاجتماعية بسهولة ويسر عبر الإنترنت.