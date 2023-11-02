رابط استمارة التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي عبر وزارة التعليم العالي

التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس عن إصدار استمارة التقديم الإلكتروني للالتحاق بالقناة الصباحية (الموازية) في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2023/2024، وفقًا لبيان من الوزارة، تم تحديد الضوابط لعملية التقديم والتي من خلال موقع البديل فقط سوف نقدم بسردها بالتفصيل خلال التقرير التالي، لذا تابع المقال التالي.

شروط التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم اتخاذ قرار بإعفاء الطلبة الذين يدرسون حاليًا وأولئك الذين يبدأون دراستهم في الجامعات عبر القناة الحكومية الخاصة من دفع الأجور الدراسية لجميع مراحل الدراسة، مع تخفيض نسبة 50٪ للعام الدراسي 2023/2024.

بالحديث عن شروط التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي فقط جاءت كالنحو التالي كما حددته الوزارة:

حيث يجب أن يكون معدل الطالب المتقدم للقناة الصباحية على الأقل ثلاث درجات أعلى من الحد الأدنى للقبول في الكليات الطبية، وأربع درجات أعلى في الكليات الهندسية، وخمس درجات أعلى في كليات العلوم، وست درجات أعلى في باقي التخصصات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للخريجين من السنوات الدراسية السابقة 2021/2022 و 2022/2023 التقديم لهذه القناة.

ومع ذلك، يجب التنويه بأن قبول الطالب السابق (سواء كان مركزيًا أو مباشرًا أو مسائيًا أو أهليًا) سيُلغى إذا قرر الانضمام إلى القناة الصباحية ولن يكون له الحق في العودة إلى القبول السابق.

طريقة التقديم

أشارت الدائرة إلى أن عملية التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي ستستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، الموافق 7 نوفمبر 2023، أوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أنه يمكن للمتقدمين التقديم بشكل إلكتروني عبر موقع البوابة الخاص بالدائرة (www.dirasat-gate.org) دون الحاجة إلى تفعيل أرقام الامتحان الخاصة بهم في الجامعات الحكومية.