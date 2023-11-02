“منصة مظلتي الالكترنية” استعلم الان عن اسماء لالرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الاخيرة spa.gov.iq

لقد شهدت منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية في العراق ارتفاعًا كبيرًا في عدد المواطنين الذين يبحثون عن معلومات حول الوجبة الاخيرة والمشمولين بها، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لا تزال تعمل جاهدة على إعلان أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية، وفي الساعات الأخيرة، تم الكشف عن قائمة المشمولين، ويمكن الآن للمستفيدين الاستعلام عن أسمائهم عبر منصة “مظلتي” من خلال اتباع سلسلة من الخطوات المحددة.

الاوراق المطلوبة للحصول علي الرعاية الاجتماعية 2023

1. صورة من جواز السفر الخاص بك.

2. صورة من الهوية الوطنية الخاصة بك.

3. نسخة من شهادة الميلاد الخاصة بك.

4. نسخة من الشهادة الطبية التي تؤكد حالتك كمسن أو معاق أو مريض.

5. صورة من شهادة ميلاد الأطفال إذا كانت متوفرة، أو صورة من شهادة التخرج أو شهادة التسجيل في المدرسة.

6. شهادة الزواج إذا كنت متزوجًا.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوجد حوالي 240,189 أسرة في العراق تعيش في منازل مستأجرة، بينما يبلغ عدد الأسر التي ليس لديها وحدات سكنية خاصة بها 1,133,416 أسرة، وهؤلاء يعيشون في منازل تتشارك فيها عدة أسر أو يعيشون في مناطق عشوائية،وبالمقابل، يوجد 665,416 أسرة تمتلك سكنًا خاصًا بها. لذلك، تُعد قوائم أسماء الدفعة السادسة ذات أهمية كبيرة لجميع العراقيين في تلك الفئات المذكورة.

رابط موقع مظلتي

للوصول إلى منصة “مظلتي” والاستعلام عن خدمات الرعاية الاجتماعية، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى منصة “مظلتي“.

2. ابحث عن رمز الاستعلام الخاص بخدمات الرعاية وانقر عليه.

3. ستجد أيقونة تحمل عنوان “أسماء الرعاية الاجتماعية”، انقر عليها.

4. قم بإدخال رقم الوجبة ورقم الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

5. ستظهر قائمة بأسماء المستفيدين للوجبة التي تم الاستعلام عنها.

6. قم بالبحث عن اسمك داخل القائمة للتحقق من تواجدك ضمن المستفيدين.