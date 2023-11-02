مبروك الان✔️نتائج السادس الإبتدائي 2023 البصرة – صلاح الدين – النجف نتائجنا الدور الثالث

تشهد الوسط التعليمي في العراق حراكًا ملحوظًا من الطلاب وأولياء الأمور بشأن نتائج السادس الإبتدائي للدور الثالث لعام 2023، وذلك بسبب ازدياد الترقب والبحث المستمر عن نتائج السادس الإبتدائي 2023 البصرة – صلاح الدين – النجف ولذا، تعمل وزارة التربية العراقية بجهود مضنية على إعلان النتائج في مختلف المحافظات، مع التأكيد على أهمية متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة.

نتائج السادس الإبتدائي الدور الثالث

وفقًا للتقارير الصادرة عن وزارة التربية في العراق، تم الإعلان بالفعل عن نتائج الدور الثالث السادس الابتدائي في عدة محافظات عراقية، بما في ذلك الكرخ 3 وواسط والنجف وصلاح الدين والبصرة والعديد من المحافظات ولا يزال العمل جاريًا بجدية لتصحيح النتائج في المحافظات الأخرى، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها لتسهيل جميع الإجراءات لضمان الإعلان السريع والسهل لنتائج الطلاب بأكملهم.

قامت وزارة التربية في العراق بتقديم موقع “نتائجنا” للإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث كبديل فعّال لتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن الحصول بسهولة ويسر على النتائج دون الحاجة للذهاب إلى المدارس

رابط موقع وزارة التربية العراقية

موقع وزارة التربية العراقية لا يزال هو المصدر الأساسي للمعلومات الرسمية والدقيقة حول نتائج الطلاب، مع تأكيد الوزارة على سعيها لتوفير جميع النتائج في أقرب وقت ممكن يُنصح بالاستمرار في زيارة موقع الوزارة أو موقع نتائجنا للحصول على آخر التحديثات

طريقة الحصول علي نتائج السادس الإبتدائي من موقع نتائجنا

أولاً : الدخول علي الرابط التالي من هنا.

ثانياً : البحث عن أسم المحافظة التابع لها الطالب.

ثالثاً الدخول علي المحافظة ، والبحث عن المدرسة التابع لها الطالب ، يمكن تحميل الملف pdf ايضاً بكل سهولة أو الإطلاع علي النتيجة من خلال الموقع مباشرة.