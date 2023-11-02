مسلسل الياقوت الحلقة 8 مترجمة بدون حذف على قناة ATV التركية

مسلسل الياقوت من المسلسلات التركية التي حققت شهرة كبيرة منذ أن تم عرض المسلسل وخاصة في دول العالم العربي ولهذا يوفر موقع ماي سيما جميع حلقات المسلسل التي نزلت وحتى الحلقة 8 على الموقع وقد تم ترجمة كل تلك الحلقات ولهذا السبب يريد الكثير من المشاهدين معرفة رابط موقع ماي سيما الذي يتم من خلاله عرض الحلقة 8 من مسلسل ياقوت وأحداث مسلسل ياقوت تدور حول يامن وفيرايا وهم أبطال المسلسل وتوجد قصة حب كبير بينهما منذ أن كانوا أطفال وتتطور تلك القصة من خلال أحداث المسلسل، وفي هذا المقال سوف نوضح كل ما يتعلق بمسلسل ياقوت الحلقة 8 ومواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الياقوت على قناة ATV

يتم عرض مسلسل ياقوت على قناة ATV يوم واحد في الأسبوع وهذا اليوم هو الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء وبعد أن يتم عرض المسلسل على القناة يتم توفيره على موقع ماي سيما وينزل على الموقع مترجم إلى اللغة العربية وهذا الموقع يتميز أنه يعرض الحلقات بجودة عالية وبدون فواصل إعلانية كبيرة تزعج المشاهدين، ولهذا فإن عدد كبير من المشاهدين يشاهدون المسلسل من خلال موقع ماي سيما ويمكن متابعة المسلسل على قناة ATV من خلال التردد على القمر الصناعي نايل سات التالي :

تردد قناة ATV التركية هو 10796.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة أفقي.

معدل الترميز للقناة هو 27500.