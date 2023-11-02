عاجل.. ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 بصيغة pdf عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

يبحث الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023، حيث يتزايد اهتمام العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق بالبحث عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث لعام 2023، فقد أعلنت وزارة التربية العراقية أنه تم الإعلان عن نتائج الامتحانات في عدد من المحافظات العراقية، وجارٍ الآن رفع النتائج المتعلقة بباقي المحافظات، وفي هذا السياق تحث الوزارة الطلاب وأولياء الأمور على زيارة الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية للاستعلام عن النتائج بالاسم والرقم الامتحاني، وسنشرح في هذا المقال الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث ونقدم معلومات حول مواعيد الإعلان عن النتائج في باقي المحافظات.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

الطلاب وأولياء الأمور في العراق يسعون جاهدين لمعرفة نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023، وفقًا لوزارة التربية والتعليم في العراق، تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الدور الثالث في بعض المحافظات مثل الكرخ 3 وواسط، وفي الوقت الحالي ما زالت الكنترولات تقوم بعمليات تصحيح النتائج للمحافظات الأخرى.

تأكيدًا على التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات وجعل النتائج متاحة بسهولة لجميع الطلاب، ستظل الوزارة تعمل على نشر النتائج بمرونة، حيث يُشجع الطلاب وأولياء الأمور على متابعة موقع وزارة التربية والتعليم في العراق للاطلاع على النتائج والتحديثات الأخيرة بالاعتماد على الاسم والرقم الامتحاني.

ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية أنها تعمل حاليًا على رفع نتائج الامتحانات المتعلقة بالصف السادس الابتدائي الدور الثالث في باقي المحافظات، وقد تم الإعلان بالفعل عن النتائج الرسمية في محافظتين، وفي الوقت الحالي، تقوم الكنترولات بتصحيح الإجابات وتسجيل الدرجات تمهيدًا للإعلان عن باقي النتائج يوم غد، ويمكن الوصول إلى النتائج عبر موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية باستخدام الاسم والرقم الامتحاني.

أعلنت مصادر رسمية في وزارة التربية العراقية أن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث ستُعلن بشكل رسمي في محافظة المثنى وفي جميع المحافظات العراقية، وستكون النتائج متاحة رسميًا عبر موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية بصيغة PDF.

الاستعلام نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 في العراق

للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية: