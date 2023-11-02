تنزيل نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 موقع نتائجنا pdf كل المدارس بالاسم فقط

نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث، يسعى الطلاب وأولياء الأمور في العراق بفارغ الصبر لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي، أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق رسمياً نتائج الدور الثالث في بعض المحافظات، وجارٍ تصحيح الامتحانات في باقي المناطق وستصدر النتائج بعد ذلك بشكل إلكتروني، يجدر بالذكر أن نسبة نجاح الطلاب هذا العام أعلى بكثير من العام الماضي، لذا ليس هناك حاجة للقلق، هذا بالإضافة إلى أن نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق ستصدر في الأيام القليلة المقبلة، سنوفر لكم روابط للحصول على هذه النتائج عند صدورها.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث

يشهد العراق ازديادًا في عدد البحث عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث لعام 2023 من قبل الطلاب وأولياء الأمور، يأتي هذا الارتفاع نتيجة انتهاء الطلاب من اجتياز الاختبارات النهائية، وزارة التربية والتعليم في العراق قد أعلنت عن توفير نتائج الامتحانات عبر موقعها الرسمي نتائجنا أو عبر موقع الوزارة نفسه، بهدف تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج على الطلاب بمجرد ظهورها.

يمكن للجميع تحميل ملف جوجل درايف الذي يحتوي على نتائج المحافظات العراقية، والذي تم إصداره بواسطة اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بالمحافظة، بمجرد فتح الملف يمكنهم البحث عن اسم الطالب أو رقم المقعد والوصول إلى النتيجة بسهولة.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 دور ثالث

للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث في عام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية: