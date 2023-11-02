Iraqi Dinar  | سعر الدولار اليوم في العراق الخميس 2-11-2023 | كم تساوي الورقة العراقية بالدولار في البورصة؟

سعر الدولار اليوم في العراق الخميس 2 نوفمبر 2023 .. بكم سعر الورقة مقابل الدينار ؟ أسئلة يتم تداولها في الشارع العرافي، وبشكل خاص من المهتمين بمعرفة سعر الورقة الخضراء مقابل الدينار العراقي، وفي مقالنا اليوم سوف نسرد لكم سعر الدولار اليوم في العراق وفقاً لما جاء في مؤشرات البنك المركزي العراقي… تابعونا.

سعر الدولار اليوم في العراق

في وقت سابق، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث سجل سعر شراء الدولار من المالية 1300 دينار لكل دولار، كما سجل الدولار 1310 دينار سعر بيع إلى المصارف عبر المنصة الإلكترونية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية سجل : 1320 دينار مقابل دولار أمريكي واحد.

Iraqi Dinar

وفقاً لما تم نشره من قبل البنك المركزي العراقي عن سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فقد سجل سعر الورقة الخضراء مقابل الدينار كما يلي:

سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية الخاص بالبطاقات الالكترونية سجل 1320 دينار عراقي لكل دولار أمريكي.

سجل سعر بيع مبالغ الحوالات للخارج 1320 دينار مقابل دولار أمريكي واحد.

سعر البيع النقدي 1310 دينار مقابل 1 دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في البورصة

البورصة 100 دولار مقابل الدينار العراقي سعر الدولار اليوم في بورصة بغداد 100 دولار = 162.200 دينار عراقي. سعر الدولار اليوم في بورصة البصرة 100 دولار = 162.100 دينار عراقي. سعر الدولار اليوم في بورصة كركوك 100 دولار = 162.200 دينار عراقي. سعر الدولار اليوم في بورصة سليمانية 100 دولار = 162.200 دينار عراقي. سعر الدولار اليوم في بورصة دهوك 100 دولار = 162.150 دينار عراقي. سعر الدولار اليوم في بورصة اربيل 100 دولار = 162.150 دينار عراقي.

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