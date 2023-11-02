مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 بدون حذف على قناة الفجر الجزائرية وتردد القناة

الكثير من المشاهدين يفضلون مشاهدة المسلسلات التاريخية حيث أن المسلسلات التاريخية تحتوي على الكثير من الأحداث المشوقة ومن أفضل المسلسلات التاريخية التي حازت على اعجاب الكثير هو مسلسل ألب أرسلان وقد اقترب مسلسل ألب أرسلان من النهاية ولهذا الكثير من المشاهدين يريدون معرفة الأحداث التي سوف تحدث في الحلقة 60 من المسلسل وسوف نوضح في هذا المقال المواعيد التي يتم فيها عرض مسلسل ألب أرسلان على قناة الفجر الجزائرية.

مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60

حصل مسلسل ألب أرسلان على نسبة مشاهدة عالية وهو عبارة عن مسلسل تركي يدور حول عرض بعض الأحداث التاريخية في دولة تركيا والأمر الذي جعل مخرج المسلسل يقوم بالإسراع من نهاية المسلسل هو أن الممثل الذي يقوم بدور ألب أرسلان اعتذر عن متابعة التمثيل في هذا المقال وهو الممثل التركي باريش بيرات وهذا المسلسل يدور حول سلسلة السلجوقيين وهم لهم دور هام في التاريخ التركي.

ويتم عرض مسلسل ألب أرسلان على قناة الفجر الجزائرية ولهذا فيريد الكثير معرفة تردد القناة، تردد القناة يكون كالتي :

تردد قناة الفجر

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 12034.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معدل الاستقطاب هو أفقي.

بينما تردد قناة الفجر على القمر الصناعي عرب سات هو 11034.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معدل الاستقطاب هو رأسي.