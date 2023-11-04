تحميل جميع محافظات نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث pdf موقع نتائجنا الالكتروني لوزارة التربية

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث، توضح التقارير الصادرة عن وزارة التربية العراقية أن الإعلان عن نتائج الدور الثالث للصف السادس الابتدائي قد تم بالفعل في بعض المحافظات العراقية، بما في ذلك الكرخ 3 وواسط، ومع ذلك لا تزال جهود تصحيح النتائج مستمرة في المحافظات الأخرى، حيث تعمل الوزارة بجد لتيسير جميع الإجراءات اللازمة لضمان الإعلان السريع والسهل لنتائج جميع الطلاب في البصرة وباقي المحافظات، من خلال هذا التقرير شرح كافة التفاصيل.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

من المتوقع أن تصبح نتائج السادس الابتدائي رسميًا متاحة اليوم الخميس عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، بعد ظهور النتائج في محافظتين، وبالرغم من ذلك تواصل الكنترولات حاليًا عمليات التصحيح ورصد الدرجات في المحافظات الأخرى، تهدف الوزارة إلى جعل جميع النتائج متاحة خلال مساء اليوم عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا، وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم العراقية يتم حاليًا رفع نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث في المحافظات الباقية، وتم الإعلان بالفعل رسميًا عن النتائج في أكثر من محافظة، تجدر الإشارة إلى أن النتائج لم تظهر بعد في بعض المحافظات نظرًا لعمليات تصحيح أوراق الاجابات ومراقبة الدرجات النهائية للطلاب.

موقع نتائجنا السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن توفير نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، بالإضافة إلى موقع نتائجنا، بهدف تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج للمواطنين دون الحاجة للانتقال إلى أماكن أخرى للاستعلام، إليك الخطوات للاستعلام عن النتيجة: