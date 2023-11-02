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ظهرت هُنا ✔️نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث بالاسم والرقم الامتحاني لعموم المحافظات
بدأت وزارة التربية العراقية في إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث الأمر الذي دفع العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في مدن العراق إلى البحث عن نتائج محافظاتهم، ارتفعت نسب البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث بشكل كبير في الرصافة الثانية، حيث يسعى الجميع لمعرفة ما إذا كانوا سينتقلون إلى العام الدراسي المقبل أم لا سنوضح في هذا المقال تفاصيل هذا الموضوع.
المحافظة
الحالة
عرض المحافظة
|اربيل
|تم الرفع (1)
|الأنبار
|تم الرفع (1)
|البصرة
|تم الرفع (1)
|الرصافة 1
|تم الرفع (1)
|الرصافة 2
|تم الرفع (1)
|الرصافة 3
|تم الرفع (1)
|السليمانية
|تم الرفع (1)
|القادسية
|تم الرفع (1)
|الكرخ 1
|تم الرفع (1)
|الكرخ 2
|تم الرفع (1)
|الكرخ 3
|تم الرفع (1)
|المثنى
|تم الرفع (1)
|النجف
|تم الرفع (1)
|بابل
|تم الرفع (1)
|دهوك
|تم الرفع (1)
|ديالى
|تم الرفع (1)
|ذي قار
|تم الرفع (1)
|صلاح الدين
|تم الرفع (1)
|كربلاء
|تم الرفع (1)
|كركوك
|تم الرفع (1)
|ميسان
|تم الرفع (1)
|نينوى
|تم الرفع (1)
|واسط
|تم الرفع (1)
نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث
أعلنت وزارة التربية العراقية أنه في الثاني من نوفمبر ستتم إعلان نتائج الامتحانات الابتدائية في منطقة الرصافة الثانية للحصول على هذه النتائج، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالذهاب إلى رابط موقع نتائجنا.
- اضغط على المربع للاستفسار عن نتيجة الصف السادس الابتدائي.
- يرجى كتابة المعلومات المطلوبة في المساحات الفارغة المخصصة لها.
- اضغط على الخيار “استعلام” وسوف تظهر لك جميع التفاصيل.
نتائج السادس الابتدائي عبر موقع الوزارة
- اذهب مباشرةً إلى الرابط الخاص بوزارة التربية العراقية.
- انقر فوق القسم المشار إليه “النتائج” ثم اختر خيار “نتائج المرحلة الابتدائية”.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط على زر الاستعلام.
- ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص النتائج.