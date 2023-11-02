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ظهرت هُنا ✔️نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث بالاسم والرقم الامتحاني لعموم المحافظات

mohamedمنذ 3 دقائق
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نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث
نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

بدأت وزارة التربية العراقية في إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث الأمر الذي دفع العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في مدن العراق إلى البحث عن نتائج محافظاتهم، ارتفعت نسب البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث بشكل كبير في الرصافة الثانية، حيث يسعى الجميع لمعرفة ما إذا كانوا سينتقلون إلى العام الدراسي المقبل أم لا سنوضح في هذا المقال تفاصيل هذا الموضوع.

المحافظة
الحالة
عرض المحافظة
اربيلتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
الأنبارتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
البصرةتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
الرصافة 1تم الرفع (1)
 عرض المحافظة
الرصافة 2تم الرفع (1)
 عرض المحافظة
الرصافة 3تم الرفع (1)
 عرض المحافظة
السليمانيةتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
القادسيةتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
الكرخ 1تم الرفع (1)
 عرض المحافظة
الكرخ 2تم الرفع (1)
 عرض المحافظة
الكرخ 3تم الرفع (1)
 عرض المحافظة
المثنىتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
النجفتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
بابلتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
دهوكتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
ديالىتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
ذي قارتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
صلاح الدينتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
كربلاءتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
كركوكتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
ميسانتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
نينوىتم الرفع (1)
 عرض المحافظة
واسطتم الرفع (1)
 عرض المحافظة

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه في الثاني من نوفمبر ستتم إعلان نتائج الامتحانات الابتدائية في منطقة الرصافة الثانية للحصول على هذه النتائج، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

  • قم بالذهاب إلى رابط موقع نتائجنا.
  •  اضغط على المربع للاستفسار عن نتيجة الصف السادس الابتدائي.
  • يرجى كتابة المعلومات المطلوبة في المساحات الفارغة المخصصة لها.
  • اضغط على الخيار “استعلام” وسوف تظهر لك جميع التفاصيل.

نتائج السادس الابتدائي عبر موقع الوزارة

  • اذهب مباشرةً إلى الرابط الخاص بوزارة التربية العراقية.
  • انقر فوق القسم المشار إليه “النتائج” ثم اختر خيار “نتائج المرحلة الابتدائية”.
  • قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط على زر الاستعلام.
  • ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص النتائج.
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mohamedمنذ 3 دقائق
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