ظهرت هُنا ✔️نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث بالاسم والرقم الامتحاني لعموم المحافظات

بدأت وزارة التربية العراقية في إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث الأمر الذي دفع العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في مدن العراق إلى البحث عن نتائج محافظاتهم، ارتفعت نسب البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث بشكل كبير في الرصافة الثانية، حيث يسعى الجميع لمعرفة ما إذا كانوا سينتقلون إلى العام الدراسي المقبل أم لا سنوضح في هذا المقال تفاصيل هذا الموضوع.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه في الثاني من نوفمبر ستتم إعلان نتائج الامتحانات الابتدائية في منطقة الرصافة الثانية للحصول على هذه النتائج، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى رابط موقع نتائجنا.

اضغط على المربع للاستفسار عن نتيجة الصف السادس الابتدائي.

يرجى كتابة المعلومات المطلوبة في المساحات الفارغة المخصصة لها.

اضغط على الخيار “استعلام” وسوف تظهر لك جميع التفاصيل.

نتائج السادس الابتدائي عبر موقع الوزارة