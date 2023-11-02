“اعرف دلوقتي هتقبض كام”موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2023 وقرار صرف الزيادة لبعض الفئات المستحقة

شروط استحقاق وموعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2023 قد تكون بداية كل شهر في السنة هو الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين ومعاشات الموظفين الحكوميين السابقين بما في ذلك العمال وغيرهم، الذين انتهوا من فترة عملهم في الحكومة العراقية، ويتم صرف رواتب المتقاعدين من قطاعات الخدمة العامة في هذا التاريخ الشهري.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2023

بعض الأشخاص قد يواجهون مشاكل قبل استلام معاشهم، وذلك بسبب اختلاف التقويم المالي والإداري من قبل الجهة المسؤولة عن الصرف، أو ربما يكون السبب عدم توافر المال الكافي لصرف الرواتب، قد حددت الوزارة العراقية بعض الأوراق الرسمية التي يجب توافرها، فما هو الموعد النهائي لصرف المعاش؟ تابع المقال لتعرف المزيد.

يُصرف رواتب المتقاعدين في العراق شهرياً، وبالتالي يُمكن أن تختلف مواعيد صرف الرواتب بسبب عدة عوامل.

يتضمن هذه العوامل التقييم المالي والإداري، وهو ينطبق على الجهة المسؤولة عن توزيع هذه الرواتب، تم ذكر بعض المعلومات التي تشير إلى تأجيل زيادة الرواتب للمتقاعدين.

التأخير في تنفيذ زيادة الرواتب يعود إلى غياب الأموال السائلة المتاحة لتغطية تكاليف صرف الرواتب بمبلغ الزيادة الحالية.

رابط صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر نوفمبر 2023

قامت الحكومة العراقية باتخاذ بعض الإجراءات لأصحاب المعاشات المستحقة، والتي يمكن من خلالها الاطلاع على مواعيد صرف رواتب المتقاعدين لمعرفة موعد صرف المعاشات.

يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق بالنقر على الرابط التالي هنا

التمحور حول البحث عن الخدمات الإلكترونية بواسطة كتابة عبارة “استعلام عن رواتب المتقاعدين” في مربع البحث.

من ثم يجب أن تقوم بملء النموذج بالمعلومات المطلوبة التي تتضمن الرقم القومي وتاريخ الميلاد وحالة التقاعد.

ومن ثم الضغط على استعلام أو بحث.

ثم تظهر جميع المعلومات المتعلقة بالراتب المطلوب والمستحق للشهر الحالي من قيمة التقاعد.

ما هي المتطلبات للحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2023؟

يجب توافر بعض الشروط للحصول على معاش التقاعد حسب متطلبات وزارة العراق، وتتضمن هذه الشروط بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن يقدمها المتقدم للحصول على راتب التقاعد، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقاعد فردًا من العاملين في المؤسسات الحكومية، والذي لا يقل عن مدة خدمته العملية عن 20 سنة.

يتعين على المتقدم لاستحقاق التقاعد أن يكون عمره ستون عامًا.

يجب أن يتوفر لدينا ورقة مصدقة من الجهة المختصة التابعة لوزارة المالية تؤكد أن الشخص قد انتهى من فترة عمله وأصبح جاهزًا للتقاعد.

يجب أن يكون المتقاعد قد سدد جميع المبالغ المستحقة والديون المالية للإشتراكات المحددة التي حددتها وزارة التأمينات الاجتماعية والتي تستمر لمدة 120 شهرًا، أو حتى يبلغ سن الستين عامًا.

كيف يتم استلام راتب التقاعد في العراق

من الضروري وجود بعض الوثائق الهامة التي أعلنت عنها وزارة التأمينات الاجتماعية في العراق، وتُتيح هذه الوثائق استحقاق معاش التقاعد، وتشمل هذه الوثائق:

صورة بطاقة الهوية الشخصية للمتقاعد.

الحصول على شهادة تقاعد خاصة وإرفاقها بالصورة إلى الجهات المعنية، مشهّدة من جهة العمل السابقة.

يجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مصرفي حتى يمكن تحويل الراتب عليه، بهدف استلام الراتب بسهولة شهرياً.

يجب أن نوضح أن تواريخ صرف الرواتب تختلف من شهر إلى آخر، وبالتالي يتوجب علينا الذهاب إلى مكان صرف الرواتب للحصول على المعلومات.

معلومات يجب أن يعرفها كل متقاعد في العراق 2023

يجب على المتقاعد البقاء مطلعًا على جميع الإعلانات الرسمية التي تقوم الحكومة العراقية ذات الصلة بإعلانها، من خلال زيارة الموقع الرسمي الذي أعلنت الحكومة عنه، لمعرفة آخر المعلومات والتحديثات حول صرف رواتب المتقاعدين شهريًا، يجب على المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين يتلقون هذه الرسالة استلام رواتبهم، مراجعة فروع البنوك الآلية في بغداد.