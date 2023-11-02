كشوف pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة عبر منصة مظلتي

البحث يتزايد الآن عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة، حيث يُكثر العديد من المواطنين في العراق البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن المشمولين بالوجبة الخامسة، إذ أن الحكومة العراقية تُقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لمواطنيها، ومن بين هذه الخدمات تأتي الرعاية الاجتماعية التي تهدف في المقام الأول إلى تحسين الحياة المادية للمواطنين، وخاصةً للأشخاص المحدودي الدخل والأشد احتياجًا، حيث يبحث العديد من المواطنين في العراق عن معلومات حول كيفية التأهيل للرعاية الاجتماعية ومن هم المستفيدين منها.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يُعد واحدًا من أهم البرامج التي أقرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، ويهدف إلى مساعدة الأسر والأشخاص المحتاجين للدعم في التغلب على الصعوبات الحياتية ورفع مستوى معيشتهم، إذ يتم تقديم الدعم لحوالي 300 ألف عراقي، حيث تم توفير الدعم لنصفهم تقريبًا، ويتم العمل على تقديم الدعم لدفعات أخرى في المستقبل، وقد تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الدفعة السادسة من برنامج الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة السادسة

يمكن للمواطنين الحصول على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي التي أطلقتها الحكومة العراقية. يمكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بعناية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

ابحث عن قسم تقديم منصة مظلتي على الموقع.

انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية داخل المنصة.

انقر على أيقونة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

ستتاح لك صفحة جديدة تطلب منك ملء بيانات معينة بدقة.

بعد ملء البيانات المطلوبة، انقر على خيار استعلام.

انتظر حتى تظهر القوائم التي تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق قد استلمت حوالي 300 ألف طلب للدفعة الاجتماعية الحالية، وذلك من بين أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023، وهذا يأتي في إطار مبادرة الحكومة العراقية لمساعدة جميع الأسر المحتاجة في البلاد، حيث أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع العراقي خلال العام 2023.