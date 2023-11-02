✓✓تم الرفع الان✓✓ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة في العراق

برنامج الرعاية الاجتماعية الجديد هو واحد من أهم البرامج التي أقرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق تهدف هذه البرامج إلى دعم الأسر والأفراد الذين يحتاجون إلى دعم لمواجهة التحديات الحياتية وتحسين مستوى المعيشة لهؤلاء الفئات. حوالي 300 ألف شخص تقدموا للحصول على الدعم، وقد تم توفير الدعم لحوالي النصف منهم حتى الآن، الوزارة تعمل على توفير الدعم للدفعات القادمة وقد أعلنت عن أسماء المستفيدين من الدفعة السادسة، وسنتحدث عن ذلك في هذه المقالة، فترقبونا.

شروط الحصول على الدعم والرعاية الاجتماعية في العراق

• ليتم قبول طلب الدعم، يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

• لا يجب أن يقل عدد أفراد عائلة المتقدم عن أربعة أشخاص.

• يجب أن يكون الرجل في الفترة العمرية بين ال١٨ و٦٠ عاماً، والمرأة في الفترة العمرية بين ال١٥ و٥٥ عاماً.

• يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو ممتلكات، وأنه لا يملك تأمينًا صحيًا أو اجتماعيًا.

• يجب أن يكون الدخل الشهري متواضعًا وأن تكون العائلة حقاً بحاجة للدعم.

• تحتاج أيضًا الأسر التي تحتوي على فرد يعاني من إعاقة ذهنية أو عقلية إلى تقديم دليل يثبت ذلك.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بإمكان المتقدمين للحصول على الدعم استخدام رابط للتحقق من أسمائهم، وهذا الرابط يعتبر منصة مظلتي متاحة في جميع المناطق في العراق قام حوالي 100 ألف مواطن عراقي بالبحث عن هذا الرابط للتحقق من وجود أسمائهم في قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بأقصى جهودها وامكانياتها لتقديم الدعم لأولئك الذين يستحقونه وتجاوب مع جميع استفسارات المتقدمين حتى الآن، تم دعم نحو 150 ألف شخص وفقًا للشروط المذكورة أعلاه.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية