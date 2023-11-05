نزل جميع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة منصة مظلتي pdf بالرقم الوطني

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يبحث أكثر من مئة وخمسين ألف مواطن عراقي في الوقت الحالي عن قوائم المستفيدين من الوجبة السادسة في العراق، تلك الوجبة من المقرر أن تُصرف بناءً على توجيهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يجب التنويه بأنها ليست الوجبة الأخيرة، على عكس ما انتشر على بعض منصات التواصل الاجتماعي، وستتاح قوائم الأسماء في شكل ملفات PDF لتسهيل الوصول إليها، في هذا السياق نقدم لكم قائمة الأسماء في هذا المقال بهدف تقديم المساعدات لكل المواطنين العراقيين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية لعام 2023

يمكن أن تكون في قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية إذا تحققت هذه الشروط:

عدم تسجيل اسم المتقدم في أي برامج الضمان الاجتماعي سابقًا. برامج الرعاية الاجتماعية متاحة للمطلقات والأيتام والأرامل في حال انطباق جميع الشروط وتقديم المستندات المطلوبة. برامج الرعاية الاجتماعية متاحة أيضًا للأسر المكونة من أربعة أفراد أو أكثر.

يلزم تقديم بعض الوثائق من صورة لبطاقة التموين الخاصة بك، وصورة من جواز السفر أو الهوية الوطنية أو شهادة الميلاد، ونسخة من الشهادة الطبية التي تؤكد حالة المسن أو المعاق أو المريض، وصورة شهادة ميلاد الأطفال أو شهادة التخرج أو شهادة التسجيل في المدرسة، بالإضافة إلى شهادة الزواج أو الوفاة أو الطلاق أو الحالة المدنية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للحصول على قائمة المستفيدين والمستبعدين من الوجبة السادسة للرعاية الاجتماعية في العراق، يجب على جميع المواطنين اتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى منصة مظلتي. انتقل إلى خدمة الرعاية الاجتماعية وقم بملء البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة. ثم انقر على زر التسجيل للحصول على القائمة.

هذه الخطوات ستمكنك من الاطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة العراق.