صطب اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، مع إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بأنه تم استقبال أكثر من 300 ألف طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السادسة، قامت الجهات المسؤولة بعمل جهد كبير في التدقيق ومراجعة هذه الطلبات، لاحظنا زيادة ملحوظة في عدد الطلبات، نتيجة لاقتباس الجمهور للفرصة للحصول على الدعم النقدي خلال هذه الفترة، ستقوم الجهات المعنية بإعداد كشف يتضمن المستحقين للوجبة السادسة من الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

قامت الوزارة مؤخرًا بإطلاق الوجبة السادسة للرعاية الاجتماعية 2023، لذلك من خلال هذا التقرير سنوضح إذا كنت من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لهذه الوجبة أم لا، في الفترة الأخيرة شهدنا ازديادًا في استفسارات المواطنين في العراق حيال النتائج المتعلقة بالوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية 2023، يُنتظر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، وتعد الوزارة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن مراجعة الطلبات المقدمة، وتقوم باختيار الأفراد المستحقين للدعم بناء على شروط الاستحقاق التي حددتها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة

للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية: