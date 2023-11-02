“بأقل المؤهلات بترول يعني فلوس..الدلع كله مرتبك هيعدي 15000 جندي احصل على أعلى مرتب لوظائف البترول.. قدم بسهولة

وظائف شركات البترول أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر وظائف شاغرة بشركات البترول، حيث إن وزارة الشباب والرياضة تعمل بشكل دائم على توفير فرص عمل جديدة للشباب لتساعدهم على التوظيف بكل سهولة، وتوفر فرص العمل للشباب والبنات والخريجين وأيضا كبار السن فهي لا تحدد سن معين لتوظيف المواطنين، ولكن توفر الآن وظائف خالية لشركات البترول للشباب الخريجين الجدد مع الإلتزام بالشروط التي تحددها الشركة.

الوظائف المتوفرة بشركة البترول

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الخالية بشركات البترول، عبر موقع التواصل الإجتماعي للوزارة حيث تتوفر الوظائف التالية:

هناك وظيفة خالية لأمين مخزن إضافة إلى وظيفة فني صيانة ميكا نيكا، كما تتوفر وظيفة سائق كلارك ريتش تراك ووظيفة عامل مساعد فني وهناك أيضا وظيفة خالية لعامل خدمات، كما توجد هذه الوظائف بالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثالثة.

شروط التقديم على وظائف شركات البترول

تحدد الشركة عدة شروط يجب الإلتزام بها ولكن هناك خبر يفرح جميع الشباب لهذه الوظائف، وهي أن الشركة تقبل بجميع المؤهلات بالوظائف التي تم الإعلان عنها ومنها المؤهلات المطلوبة المؤهل العالي والمتوسط وأيضا فرق المتوسط وبدون مؤهل لذلك تابع الشروط الأتية:

يشترط توافر الخبرة عند المتقدم والتي تحددها الشركة بخبرة من سنة واحدة حتى خمسة سنوات، ويقبل بهذه الوظائف الشباب المقيمين بقويسنا وبنها ومينا القمح، فلا يقبل بالمتقدمين إلا أن تكون من سكان هذه المناطق حيث تحدد الشركة الحد الأقصى للقبول بالوظائف بعمر 50 عام.

حقوق ومميزات الوظائف المتاحة بشركة البترول

تعد وظائف شركات البترول هي من أفضل الوظائف التي يتمناها الكثير من الشباب لإنها تتميز بالكثير من الحقوق التي يحصل عليها الموظف ومنها الأتي:

أولا تتميز هذه الوظائف بالمرتبات المجزية إضافة إلى الأجر الإضافي عند العمل لمدة أكبر، وكذلك توفر الشركة وسائل المواصلات التي تنقل الموظفين من مكان العمل لأقرب مكان لهم بالسكن الخاص بهم، كما إنها توفر السكن للموظفين الذين تبعد بيوتهم عن مكان العمل وساعات العمل القليلة والتي تحدد 8 ساعات باليوم، وهناك يوم إجازة أسبوعيا إضافة إلى التأمينات الأجتماعية والصحية التي يتمتع بها الموظف طوال مدة العمل.