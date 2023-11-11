سرّ تحضير البيتزا المثالية دليلك الشامل لعجينة مثالية وطعم لا يُقاوم

هل ترغب في ابتكار بيتزا لذيذة تجمع بين الطراوة والنكهة الرائعة؟ إليك دليل مُفصّل وسهل لطريقة صنع عجينة البيتزا، مع خطوات بسيطة تضمن لك حصول على نتيجة مثالية، اكتشف أسرار إعداد العجينة المطاطية والشهية، مما يُمكّنك من تحضير أشهى بيتزا في منزلك بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.
تحضير عجينة البيتزا
لتحضير عجينة بيتزا لذيذة وشهية إليك المكونات المناسبة:
– 350 جرام دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
– 250 جرام ماء.
– ملعقة كبيرة خميرة فورية.
– 2 ملعقة كبيرة زيت.
– ملعقة كبيرة سكر.
– ملعقة كبيرة حليب بودرة.
– ملعقة صغيرة زعتر.
– ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
– نصف ملعقة صغيرة ملح.
– ملعقة كبيرة زبدة.
خطوات صنع بيتزا لا تقاوم
لتحضير البيتزا الشهية ينبغي عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة، تكون كما يلي:
- في وعاء، ضع كوبًا من الماء وأضف السكر والخميرة، واتركها لمدة 5 دقائق.
- أضيفي الزيت وملعقة صغيرة من الملح، وامزجي المكونات جيدًا.
- أضيفي الدقيق وامزجي بواسطة ملعقة خشبية حتى يُصبح الخليط ناعمًا.
- ابدئي بالعجن واستمري لمدة دقيقتين لتحصلي على عجينة مطاطية.
- نقل العجينة إلى وعاء مدهون بالزيت وامسح سطح العجينة بالقليل من الزيت.
- غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة 45 دقيقة أو حتى يتضاعف حجمها.
- اضغطي على العجينة لإخراج الهواء، ثم غطيها واتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة.
- بعد انتهاء المدة المطلوبة، ضعي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وقسّميها إلى 4 كرات متساوية، ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة قبل استخدامها.
- بعد اتباع هذه الخطوات البسيطة والمناسبة مع إضافة المكونات بطريقة صحيحة يمكنك الاستمتاع بتناول بيتزا شهية مصنوعة بطريقة لذيذة وبسيطة.