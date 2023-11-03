‏مفاجأة كبري بقانون الايجار القديم + الاخلاء اجباري في حالة تطبيق هذه الحالات.. ياسعدكم النهاردة

لقد فجرت تعديلات قانون الإيجار ‏مفاجأة كبري بقانون الايجار القديم حيث إنه أصبح من حق المؤجر أن يقوم بطرد المستأجر بشكل فوري دون اللجوء إلى القضاء، وذلك في حال إذا قام هذا الشخص المستأجر بواحدة من الحالات التي سوف نخبر حضراتكم بها، لذلك قررنا أن نضع لكم كل هذه التفاصيل الخاصة بحالات طرد المستأجر وكذلك كافة المعلومات الخاصة بطريقة فسخ عقد الإيجار القديم.

‏مفاجأة كبري بقانون الايجار القديم

هناك تعديلات جديدة طرأت على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية تبعا لما يعود بالنفع على صاحب الملك ومن الجدير بالذكر أن هذه التعديلات أسفرت عن ‏مفاجأة كبري بقانون الايجار القديم، ألا وهي أنه يحق للمؤجر وفقا للمادة رقم 4 من تعديلات قانون الإيجار القديم أن يقوم بطرد المستأجر دون انتظار القضايا القانونية وذلك تبعا لما يقوم به المستأجر من أعمال تضر بالعين المؤجرة.



على أن تتلخص حالات طرد المستأجر في النقاط التالية

حدوث حالة من الهدم الكلي أو الجزئي للعين المؤجرة في حال قام المستأجر بعمل تعديلات تفيده وتضر غيره.

في حال تم استخدام العين المؤجرة في غرض غير سكني دون إخبار صاحب الملك.

إذا لم يقم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها في الميعاد المحدد، واستمر ذلك لمدة أكثر من شهر.

استخدام العين المؤجرة في الأعمال منافية للآداب.

كيفية فسخ عقد الايجار القديم

لقد وضع القانون العديد من التعديلات في الإيجار القديم حتى يضمن حصول كل من المؤجر والمستأجر على حقه كاملا دون تطاول أو دون أن يقضي طرف على الطرف الآخر، لا سيما أن الكثير تعرف بشكل واضح على ‏مفاجأة كبري بقانون الايجار القديم بخصوص استرداد العين المؤجرة في حال حدث ما تم الإطلاع عليه أعلاه.



علما بأنه يتم فسخ عقد الإيجار القديم في حال لم يقم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية تبعا للمدة المحددة، ومنها سوف يتم فسخ العقد بشكل فوري كونه قد تم إعطاء المستأجر فترة تسبق الإخلاء الرسمي للوحدات والعيون المؤجرة تبعا للقانون السائد فيها في جمهورية مصر العربية.