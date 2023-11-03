بكم سعر اليورو اليوم في السوق السوداء والبنوك + ياتري اليورو بكام النهاردة هو كمان.. ارتفاع جنوني

شهدت محركات البحث إقبال كبير لمعرفة سعر اليورو اليوم الخميس 2 نوفمبر مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات البنك اليومية وفي السوق السوداء، حيث شهد اليورو استقرار خلال تعاملات اليوم بالبنوك العربية والأجنبية ومراكز الصرف حيث وصل متوسط الصرف لعمليات الشراء نحو 32.51 جنيه والبيع بلغ نحو 32.62 جنيه، ونرصد لكم خلال سطور المقال سعر اليورو اليوم بالبنوك.

سعر اليورو اليوم

نقدم اليكم سعر اليورو الخميس 2 نوفمبر في البنوك المصرية والعربية أمام الجنيه المصري كما يلي:

بنك مصر: وصل سعر اليورو إلى 32.53 جنيه للشراء، و 32.63 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي: بلغ سعر اليورو اليوم 32.53 جنيه للشراء، والبيع نحو 32.63 جنيه.

بنك الاسكندرية: بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.46 للشراء و 32.74 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سجل اليوم اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 32.46 جنيه للشراء و 32.74 للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر اليورو حوالي 32.33 جنيه للشراء والبيع نحو 32.74 جنيه مصري.

البنك المصري الخليجي: سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري نحو 32.45 جنيه والبيع سجل 32.75 جنيه.

مصرف أبو ظبي الاسلامي: لقد سجل اليوم اليورو في مقابل الجنيه المصري نحو 32.64 جنيه في عمليات الشراء، و 32.64 جنيه في عمليات البيع.

بنك أبو ظبي التجاري: بلغ اليوم اليورو أمام الجنيه حوالي 32.53 جنيه عند الشراء، و للبيع وصل إلى 32.74 جنيه.

بنك قطر الوطني الأهلي: بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 32.52 جنيه في عمليات الشراء، و 32.74 جنيه للبيع في تعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

يختلف السوق السوداء عن البنوك حيث سجل نحو 49.48 جنيه للشراء والبيع بلغ نحو 50.01 جنيه مصري، وبشكل عام فإن اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء نوضحه كما يلي: