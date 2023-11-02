“على طريقة سيف فاروق جعفر”.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك

أكدت التقارير الإخبارية أن إدارة نادي بيراميدز تسعى للتعاقد مع ثلاث لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دفعة واحدة وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكانت التقارير قد أكد أن ثلاثي هم أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق ومحمد صبحي حارس الفريق ومحمد عبد الغني مدافع الفريق.

بيراميدز يكثف مفاوضاته لضم ثلاثي الزمالك

يذكر أن الثنائي محمد صبحي وأحمد فتوح ينتهي تعاقدهما مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأي نادي في انتقالات يناير والانتقال إليه في انتقالات الصيف المقبلة، ولم تستطع إدارة الزمالك الجديدة حتى الآن حسم التعاقد مع الثنائي وسط تخوفات كبري بين الجماهير البيضاء لانتقال الثنائي إلى الأهلي.

فيما ترغب إدارة نادي الزمالك في رحيل مدافع الفريق محمد عبد الغني وذلك بعد انخفاض مستوى اللاعب بشدة وتوجيه انتقادات لاذعة إليه من قبل جماهير الفريق، مع الاكتفاء بوجود كل من محمود عبد حمدي الونش ومحمود علاء وحساب عبد المجيد ومصطفى الزناري مع اعتماد وسيريو المدير الفني للفريق على حمزة المثلوثي في قلب الدفاع.

وكان فريق بيراميدز قد نجح بالفعل في التعاقد مع ثنائي الزمالك يوسف أسامه نبيه وفاروق سيف فاروق جعفر وذلك بعد فشل الإدارة السابقة في التوصل لاتفاق مع الثنائي على تجديد تعاقدهما ومن ثم رحلا إلى فريق بيراميدز منذ بداية الموسم الجاري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره فريق زد في بطولة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام يوم الخميس المقبل الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة ال 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.