زيادة رواتب المتقاعدين في هذا الموعد + 100 ألف دينار في انتظار الجميع من هيئة التقاعد.. ياسعدكم

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين في هذا الموعد لجميع القطاعات المختلفة، حيث وافقت الهيئة العامة للتقاعد على زيادة الرواتب بمقدار 100 ألف دينار طبقا لقرار مجلس الوزراء بإقرار الزيادة الجديدة لرواتب التقاعد، ويساهم ذلك في تحسين ظروف المعيشة بكافة القطاعات في ظل سعي الحكومة العراقية لتوفير حياة أفضل للمواطن، ونوضح لكم عبر سطور المقال موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق.

زيادة رواتب المتقاعدين في هذا الموعد

لقد أكدت الهيئة العامة للتقاعد بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة قدرها نحو 100 ألف دينار على من يتلقون راتب يقل عن مليون دينار عراقي بشرط توافر الضوابط والأحكام، وأن موعد التطبيق سيكون بداية من شهر نوفمبر الحالي لجميع المتقاعدين من المدنين والعسكريين، وأكد مجلس الوزراء بأن جميع بيانات الهيئة جاهزة وفي حالة صدور إقرار بالزيادة سوف يتم تنفيذها فورا.

وقال رئيس الهيئة العامة للتقاعد ماهر حسين رشيد في بيان رسمي بأن مقدار الزيادة هو 100 ألف دينار على من يتلقون أقل من مليون دينار مشيرا أن البيان الذي أصدرته رئاسة الوزراء يبدأ تنفيذه في الأول من تشرين الثاني، وتابع بأن البيانات جاهزة وبمجرد ورود الأموال والقرار يبدأ التنفيذ مؤكدا الهيئة تنظر بشكل جاد في الراتب الأصلي فإذا كان المواطن يحصل على مليون دينار قبل استقطاع الورثة سوف يحصل كل وريث على الراتب متضمنا الزيادة، وجاري حاليا العمل على دعم شريحة أخرى من المتقاعدين وتنفيذ عدة إصلاحات من شأنها تحسين الوضع لهم.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف رواتب التقاعد العراق

يمكن بكل سهولة الاستعلام بشكل الكتروني عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق بقيمة 100 ألف دينار، وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية: