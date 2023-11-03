“من هنا”.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد الأوراق اللازمة لطلاب أولى ثانوى للعام 2023-2024 لاستلام التابلت، والتي تتضمن صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر مرفق معها وصل تأمين التابلت بقيمة 105 جنيها، بالإضافة إلى وصل دفع المصروفات، مع ضرورة قيام ولي الأمر بتوقيع إقرار باستلام التابلت المدرسي، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على التفاصيل.

الأوراق اللازمة لاستلام تابلت الثانوية العامة:-

بعد أن حددت وزارة التعليم الأوراق اللازمة لاستلام التابلت المدرسي وجهت بعض التعليمات لطلبة الصف الثاني والثالث الثانوى بخصوص تحضير التابلت وشحنه في الكهرباء وضرورة عدم تركه لحين نفاذ البطارية بالكامل، ونصحت الطلاب بشحن التابلت عندما تصل البطارية إلى 25% وجعل الجهاز متصل بشبكات الواي فاي حتى تتمكن المدارس من تغيير المرحلة به لكي يستطيع الطالب الدراسة ومتابعة المصادر المختلفة على التابلت.

خطوات تغيير المرحلة على التابلت:-

فيما يخص ل G10 الموجودة أثناء فتح تحميلات النوكس ثابتة بالتابلت الخاص بالصفوف الأول والثاني والثالث ولا تتغير وهي متعلقة بربط التابلت بشبكة school بالمدرسة

افتح lms واضغط على التسجيل من خلال EKB ويتم التسجيل به من خلال البريد الموحد ونستطيع الحصول على البريد الموحد للطلاب بواسطة مسؤول الحكومة الاليكترونية أو مختص التكنولوجيا المدرسي.

إذا قام الطالب بإجراء تغيير كلمة المرور المتعلقة بالبريد الموحد ونسي كلمة المرور تلك يتوجب عليه الاتصال بالدعم الفني الخاص بالوزارة لحل المشكلة.

يتم الضغط على تذكرني ثم اختيار تسجيل السوداء وليست الخضراء، ولو تم حفظ التسجيل من السنة الماضية يفتح بشكل مباشر ولن يلزم للتسجيل، ثم نضغط على التسع مربعات جهة الشمال سطح التابلت وبعدها نضغط على الدليل الدراسي.

سوف تظهر لائحة يجد الطالب بها جهة الشمال علامة ترس صغيرة بجانبها تغيير المرحلة يتم الكبس عليها ونضغط تغيير مرحلتي، بعتها اختر أنا أفهم وأتابع ثم نضغط متابعة.

تظهر صفحة بها الثلاث مراحل يمكنك اختيار ثانية ثانوي أو ثالثة ثانوي وفقا للمرحلة الخاصة بالطالب تم نضغط استمر.

سوف تظهر أمام الطالب شروحات المواد المتعلقة بالمرحلة الدراسية الخاصة به سواء الثانى الثانوى أو الثالث.