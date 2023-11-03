الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة بالرقم القومي+ شوف نفسك ممكن تكون محظوظ ومنهم

مازالت الحكومة المصرية تواصل جهودها في دعم المواطنين محدودين الدخل لتوفير حياة كريمة لهم وخاصة الفقراء وأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون تحت خط الفقر، وذلك من أجل تحسين حياتهم المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس، والحصول على دعم تكافل وكرامة وضعت الوزارة عدة شروط يجب توفرها في الشخص المتقدم للحصول على الدعم.

كشف المقبولين الجدد في تكافل وكرامة

تم الإعلان من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية عن بدء اختيار دفعة جديدة في دعم تكافل وكرامة 2023، لذا فإن الوزارة تناشد جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط بسرعة التقديم للحصول على الدعم وعلى اولئك الذين تقدموا بالفعل عليهم سرعة الاستعلام لمعرفة ما إذا كانت أسمائهم ضمن كشوف المقبولين الجدد في الدعم من عدمه.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة

الآن يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن كشوف أسماء المقبولين في تكافل وكرامة فقط من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اضغط على بند التسجيل أن لم يكون لديك حساب مسبق على الموقع، ولكن في حال كنت مسجلًا من قبل اضغط على كلمة تسجيل الدخول.

ادخل بياناتك الشخصية مثل الاسم والرقم السري.

اضغط على كلمة دخول.

بعدها سيتم الدخول على حسابك اختر بند استعلام عن أسماء تكافل وكرامة.

ادخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة له.

انقر على زر استعلام أو بحث.

انتظر لحظات قليلة وسيتم عرض أسماء المقبولين في ملفات pdf على الشاشة.

يمكن طباعتها أو تنزيلها.