استعلم عنها الآن بالاسم فقط “نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023” .. بدون رقم امتحاني
نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023
قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن مواعيد امتحانات الدور الثالث الخاصة بالصف السادس الاعدادي حيث يكون يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 وسوف تبدأ الامتحانات في الساعة 1:00 ظهرا ولذلك على الطلاب ان يستعدوا لها بشكل جيد لكي يقدرون على تغطيتها والانتقال للعام الدراسي الذي يليه،
حيث قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن منحها الدور الثالث للصفوف المنتهية وهي كالتالي:
- السادس الابتدائي بدرسين.
- السادس الاعدادي بجميع المواد من دون استثناءات.
- الثالث المتوسط بثلاثة دروس.
حيث انه قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الاعدادي الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة حيث يمكنكم الحصول على النتائج الصحيحة من خلال الذهاب الى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية من خلال هذا الرابط،ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ثم النقر على استعلام.
رابط الاستعلام عن نتائج الدور الثالث
أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق، عن رابط الاستعلام عن نتائج الدور الثالث والذي يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عنها عن طريق الاسم فقط او عن طريق الاسم والرقم الامتحاني، وذلك يكون عبر موقع ملازمنا الرسمي.