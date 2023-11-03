“برابط مباشر” رابط منصة مظلتي الإعانة الاجتماعية+ شروط التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية

رابط منصة مظلتي الإعانة الاجتماعية يبحث الكثير من الأفراد عن هذا العنوان حيث يعد واحد من ضمن البرامج المتميزة التي تم القيام بها بهدف تقديم دعم مادي للأسر الفقيرة ويمكن أن تتعرف على أسماء الأفراد في الرعاية الاجتماعية 2023 عن طريق منصة مظلتي.

رابط منصة مظلتي الإعانة الاجتماعية

يهتم الكثير من الأفراد عن معرفة رابط منصة مظلتي الإعانة الاجتماعية حيث يمكننا الإطلاع على أسماء المشمولين في كل وجبة من خلال إتباع ما يلي:

أولا يجب الدخول على منصة مظلتي .

يمكنك بعدها أن تقوم باختيار خدمة الخدمات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم القيام باختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لابد من كتابة رقم رقم الهوية أو البطاقة الذكية في الحقل المخصص له.

بعد ذلك يتم كتابة الكود المرئي الذي يتكون من خمسة أرقام.

ثم قم بالنقر على زر استعلام.

بعد ذلك يتم تحميل الملف الذي يتضمن كشف بأسماء المشمولين في الوجبة التاسعة.

شروط التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية

رابط منصة مظلتي الإعانة الاجتماعية، هناك مجموعة من الشروط التي من الواجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية ومن أهمها ما يلي: