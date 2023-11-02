ظهرت حالًا “نتائج شهر أكتوبر للصفوف الابتدائيه” ولصفوف النقل الثانوي والإعدادي.. الاستعلام عنها بالاسم فقط

متى تظهر نتائج شهر أكتوبر للصفوف الابتدائيه توجهت المديريات التعليمية والإدارات المدرسية بإشعار أولياء الأمور بنتائج تقييمات شهر أكتوبر للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، وقد قامت بتوضيح أن هذه التقييمات تهدف إلى قياس تقدم الطلاب وتعزيز نقاط قوتهم، كما تعمل على تحديد نقاط الضعف لتقديم الدعم والتدريب اللازم لتطوير مهارات الطلاب، ويجرى هذا التقييم خلال الحصص الدراسية وعلى مستوى المدرسة دون التأثير على جدول اليوم الدراسي المعتاد.

متى تظهر نتائج شهر أكتوبر للصفوف الابتدائيه

للحصول على نتائج امتحانات شهر أكتوبر 2023 للصفوف الابتدائية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. اختر المرحلة الدراسية التي ترغب في الاستعلام عنها: نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

وقد أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحانات شهر أكتوبر في مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتم توضيح أن مدة الاختبار تمثل جزءًا من الحصة وتبلغ نصف ساعة. وتشمل درجة الاختبار 15 درجة وتتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كما يلي:

السؤال الأول: يكون موضوعيًا ويتضمن 3 مفردات، وتخصص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات.

السؤال الثاني: يكون موضوعيًا ويتضمن 3 مفردات، وتخصص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات.

المستوى الثالث: يكون مقاليًا بسيطًا ويتضمن 2 مفردات، وتخصص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات.

نتائج شهر اكتوبر لصفوف النقل 2023-2024

أعلنت وزارة التعليم بجمهورية مصر العربية عن نتائج شهر اكتوبر لجميه صفوف النقل، من بداية رابعة ابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، وقد أعلنت عن أهمية هذه الاختبارات التي على اساسها سوف يتم تحديد مستوى الطالب، من أجل الاستعداد الكافي للاختبارات النهائية الخاصة بنصف العام والعام النهائي، ويجب على جميع أولياء الأمور متابعة ابنائهم الطلاب بجانب الدراسة من أجل الوصول إلى أعلى درجة في التعليم.