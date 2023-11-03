NOW.. وزارة العمل موعد إعلان الوجبة السادسة+ استحقاق الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل موعد إعلان الوجبة السادسة يهتم الكثير من الأشخاص الذي يهتموا بهذا الموضوع فقد قام وزير العمل بالإعلان عن موعد ظهور أسماء الوجبة السادسة فإن الوزارة تسعى دائما لتقديم يد العون لكافة المواطنين في مختلف أنحاء المدن العراقية.

وزارة العمل موعد إعلان الوجبة السادسة

هناك الكثير من الأفراد الذي يهتموا بالبحث عن وزارة العمل موعد إعلان الوجبة السادسة فلقد أعلن الوزير العراقي عن إطلاق الوجبة السادسة في منتصف شهر أكتوبر ولكي تتمكن من الاستعلام عن أسماء الأفراد المشمولين بالرعاية الاجتماعية لابد من اتباع ما يلي:

أولا عليك الذهاب إلى الرابط الرسمي الذي يختص بمنصة مظلتي.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة كاملة.

عليك النقر على الاستعلام وسوف تظهر لك جميع التفاصيل المطلوبة.

استحقاق الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل موعد إعلان الوجبة السادسة، لقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بتحديد الشروط التي يجب أن تتوفر لكي تتمكن من الحصول على استحقاق الدعم من قبلها ولكي تستطيع التقديم على الدعم لابد من توافر جميع الأوراق التالية: