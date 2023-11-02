نزلها حالًا على أي قمر صناعي “تردد قناة طيور الجنة 2023” أقوى قناة عربية للأطفال

تردد قناة طيور الجنة بيبي، تردد قناة طيور الجنة HD نايل سات، تردد قناة طيور الجنة نايل سات، تردد طيور الجنة بيبي الجديد نايل سات، تردد قناة طيور الجنة بالانجليزي، ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار، تردد قناة طيور الجنة عرب سات، تردد قناة طيور الجنة وكراميش على النايل سات، الآباء والأمهات من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، بل الوطن العربي بالكامل يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة طيور الجنة 2023، حيث قناة من أشهر القنوات المتخصصة في بث الأناشيد والبرامج الكرتونية للأطفال في الوقت الحالي، حيث تقوم ببث المحتوى بإشارة قوية ودون انقطاع على مدار الساعة، وفي تقرير اليوم نرفق لكم تردد القناة وطريقة تثبيته، فكونوا معنا. الآباء والأمهات من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، بل الوطن العربي بالكامل يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة طيور الجنة 2023، حيث قناة من أشهر القنوات المتخصصة في بث الأناشيد والبرامج الكرتونية للأطفال في الوقت الحالي، حيث تقوم ببث المحتوى بإشارة قوية ودون انقطاع على مدار الساعة، وفي تقرير اليوم نرفق لكم تردد القناة وطريقة تثبيته، فكونوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة 2023

من أشهر قنوات الأطفال الفضائية المشهورة في الوقت الحالي هي قناة طيور الجنة الفضائية، والتي تمكنت من تحقيق نجاح كبير دونًا عن غيرها من قنوات الأطفال، حيث تقدم القناة محتوى مميز متناسب مع جميع أعمار الطلاب، بل وموجه للجميع باللغة العربية، حيث نصائح بطريقة غير مباشرة يتعلم بها الأطفال العادات الصحية السليمة وتعاليم الدين الإسلامي، ويأتي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات

التردد هو 11258.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد القناة على عرب سات

التردد هو 11073.

اتجاه الاستقطاب هو العمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل الترميز هو 27500.

خطوات تحميل تردد قناة طيور الجنة 2023