” الشقق كتير بس اللي يقدم ” تقديم شقق جنة 2023+كراسة شروط مشروع جنة 2023

تقديم شقق جنة 2023 يتم بخطوات بسيطة جدًا للحصول على شقة مميزة لك بأفضل سعر وعلى فترات سداد مريحة؛ حيث تم إنشاء مشروع جنة هذا لمساعدة الشباب الذي يريدون الحصول على شقق لهم بسعر جيد يمكنه تسديده على فترات، ولذا سنتعرف في السطور التالية على كيفية التقديم على هذه الشقق وشروطها.

تقديم شقق جنة 2023

يمكنك الآن تقديم شقق جنة 2023 باتباع خطوات بسيطة من خلال الموقع الخاص ببنك التعمير والإسكان كما يلي:

ادخل على الموقع الخاص ببنك التعمير والاسكان.

انشئ حسابًا خاص بك من خلال النقر فوق الخيار الخاص بتسجيل مستخدم جديد.

قم بعدها بتعبئة البيانات الشخصية اللازمة منك.

اضغط فوق الأيقونة المكتوبة بها أرغب بالتقدم من أجل متابعة التقديم.

حدد الوحدة السكنية الراغب بها ومن ثم انقر فوق تأكيد.

قم بعدها بتحويل مبلغ يؤكد جدية الحجز على الحساب الذي سيتم عرضه أمامك للتحويل.

بعد قيامك بالتسديد ستصل إليك رسالة تأكيدية خلال مدة ٧٢ ساعة أو ثلاثة أيام من العمل تفيد قيامك بتسديد المبلغ.

كراسة شروط مشروع جنة 2023

تقديم شقق جنة 2023، يمكن الآن لكل المواطنين والجمهور مطالعة الكراسة المحتوية على الشروط الخاصة بشقق جنة مصر، ويتوفر داخل هذه الدراسة جميع المعلومات التي قد يحتاج المواطن إليها، ويكون من بينها هذه الشروط الهامة: