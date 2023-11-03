” القانون الجديد هيراعي الناس الكبيرة ” قانون المعاشات الجديد 2023+ شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

قانون المعاشات الجديد 2023 من الكلمات الأكثر بحثا على جوجل والمواقع المختلفة، حيث يتساءل العديد من الموظفين في القطاعات العامة والخاصة عن تفاصيل القانون بعد انتهاء خدمتهم وقبل بلوغ سن المعاش، وقد تم وضع بعض الشروط للخروج على المعاش المبكر 2023 وبعض التعديلات والإجراءات الأخرى التي سوف نذكرها لكم بالتفصيل خلال هذا المقال.

قانون المعاشات الجديد 2023

قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2023 يحدد عدة شروط للخروج على المعاش المبكر يجب أن تتوفر في جميع الموظفين في القطاعات العامة والخاصة وتكون على النحو التالي:

يجب أن تتوفر مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهي التي تعطي حق للموظفين بالحصول على معاش لا يقل عن 50% من التسوية الأخير ولا يقل عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك.

يسمح قانون المعاشات الجديدة 2023 لأي موظف الخروج على المعاش المبكر إذا توفرت مدة اشتراك التأميني أكثر من 20 سنة ولا تتخطى حاجز 25 عام.

الخروج على المعاش المبكر يجب أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

توجد عدة شروط لكي يحصل على الموظف في القطاعات الخاصة على المعاش المبكر وهي كالتالي: