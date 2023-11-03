طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2024 موبايل E Football PES 24  للاندرويد والايفون اخر اصدار

تتعدد طرق تحميل لعبة اي فوتبول بيس 2024 وذلك على حسب كل جهاز من الأجهزة ووفق أنظمة التشغيل فمن أشهر وأهم ألعاب كرة القدم التي يمكن تحميلها على الهواتف الذكية باعتبارها من بين أهم إصدارات الشركة العالمية كونامي، ولذلك نستعرض من خلال المقال كيفية تحميل وتشعيل الإصدار الجديد من لعبة إي فوتبول بيس وكيف يمكن أن يستخدمها اللاعب على الجهاز، حيث تعتبر من أكثر ألعاب كرة القدم الجرافيك المحاكية للواقع، ويهتم بمعرفة طرق تحميلها العديد من محبي كرة القدم حول العالم لما تحتويه من محاكاة لأقوى دوريات لعبة كرة القدم العالمية.

تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2024

يمكن لكافة محبي اللعبة الجرافيكية الأشهر لكرة القدم إي فوتبول بيس تحميلها على هواتف آيفون تعمل وفق نظام التشغيل آي أو إس، أو على هواتف من نوع أندرويد حيث يتوافق نظام عمل اللعبة مع كلا النوعين من أنظمة التشغيل، ولذلك أصدرت شركة كونامي تحديث أخير وأطلقته بحيث يتوافق مع تحديثات الهواتف، ولذلك نتعرف فيما يأتي على أسرع طرق تحميل بيس 2024 بالمجان وبدون أن يتم تعطيل تحميل ملف اللعبة ما دامت كل متطلبات التحميل متوفرة مثل المساحة التخزينية، وعدد الرامات 4 جيجا رام.

تحميل لعبة إي فوتبول بيس على الأندرويد

من السهل تحميل تلك اللعبة على الأندرويد من خلال متابعة تلك الخطوات المقبلة:

يجب فتح الهاتف الأندرويد، ومن ثم الانتقال إلى أيقونة متجر جوجل بلاي، والنقرعلى خانة البحث.

اكتب اسم لعبة بيس في حقل البحث.

بعد نقر علامة البحث، تظهر الأيقونة الخاصة بالإصدارالأخير من اللعبة.

بعد نقر علامة البحث، تظهر الأيقونة الخاصة بالإصدارالأخير من اللعبة. يتم تحميل وتثبيت ملف اللعبة مما يسهل من تشغيلها.

تحميل لعبة إي فوتبول بيس على الآيفون

تعتبر طريقة تحميل بيس على الآيفون بسيطة وتتم وفق تلك الخطوات المقبلة:

قم بفتح هاتف آيفون، ثم توجه لمتجر آب ستور المجاني لتحميل الألعاب.

بعد ذلك ابدأ عملية البحث واكتب اسم لعبة إي فوتبول 2024.

الخطوة التالية تكون بظهور أيقونة اللعبة بعد البحث، ومن ثم انقر على مربع التحميل.

ثبت لعبة بيس على هاتفك حتى يسهل تشغيلها.