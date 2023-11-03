“رخصت خالص” سعر كرتونة البيض النهاردة كام+ أسعار الدواجن اليوم

سعر كرتونة البيض النهاردة كام من الأسئلة التي يكثر السؤال عنها خصوصًا مع ارتفاع أسعار البيض وعدم استقراره خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أزعج الكثير من الأشخاص بسبب اعتمادهم على أكله كمصدر هام للبروتين بدلًا من اللحوم والفراخ اللذان ارتفع سعرهما كذلك، ولذا سنتعرف في السطور القادمة على سعر الكرتونة من البيض اليوم.

سعر كرتونة البيض النهاردة كام

سعر كرتونة البيض النهاردة كام، حدث استقرار واضح اليوم في أسعار البيض بالأسواق والمحلات؛ فقد حدث انخفاض في سعرها بشكل واضح حتى حوالي ستة جنيهات، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض لوجود توازن ما بين عرض السوق وطلب المستهلكين، وحسب ما أعلنت عنه بورصة الدواجن العامة؛ فإن البيض الابيض يتراوح سعره بالمزارع بين سعر ١٢٥ و ١٢٦ جنيه، وتراوح سعر البيض الأحمر بين سعر ١٢٧ و ١٢٨ جنيه، بينما تراوح سعر البيض البلدي بين سعر ١٣٩ و ١٤٠ جنيه بالمزارع.

وبناءً على ما سبق سنتعرف فيما يلي على سعر كرتونة البيض النهاردة كام كما يلي:

يصل سعر الكرتونة من البيض الأحمر حتى ١٤٠ جنيه.

يتراوح سعر الكرتونة من البيض الأبيض بالمحلات والأسواق بين سعر ١٣٥ و ١٤٠ جنيه.

تتوفر الكرتونة من البيض البلدي إلى المستهلكين بمبلغ وقدره ١٤٠ جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

حدث انخفاض في سعر الفراخ البيضاء بحوالي عشرة جنيهات بداية من منتصف الشهر السابق، وفيما يلي نعرض أسعار الفراخ خلال اليوم وهي: