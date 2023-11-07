“النهاردة أخر يوم” رابط التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2023/2024 من المنزل عبر dvprogram.state.gov

رابط التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2023/2024، لينك التسجيل في قرعة الهجرة الأمريكية 2024 يشهد زيادة في البحث عنه خلال الساعات الأخيرة من قبل الشباب العرب الذي يطمح للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الحصول على حياة مستقرة وفرص عمل وتعليم جيدة، وللاطلاع على ثقافة وتاريخ البلد.

رابط التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2023/2024

وفيما يلي سوف نتعرف على رابط التسجيل في قرعة الهجرة الأمريكية 2024، وكيفية التسجيل في اللوتري الأمريكية لعام 2023، حيث يتطلب ذلك الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة الهجرة الأمريكية واتباع الخطوات التالية:-

الولوج إلى موقع وزارة الهجرة الأمريكية .

. انقر على ابدأ أو “Begin Entry” الموجود أسفل الصفحة.

ستجد كود أمامك قم بتسجيله والضغط على Submit.

قم بتسجيل البيانات الخاصة بك من الاسم الأول واسم العائلة والاسم الأخير.

أكتب تاريخ الميلاد، ثم اختر المدينة والبلد.

ارفع الصورة الخاصة بك بالمقاسات المحددة.

استكمل كافة البيانات من رقم الهاتف والرقم البريدي والايميل الخاص بك.

اختر أخر مؤهل تعليمي حصلت عليه.

ثم اختر الحالة الاجتماعية الخاصة بك.

النقر على استمرار “Continue”.

شروط التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا

تحدد وزارة الخارجية الأمريكية موعدًا للتقديم في قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن للراغبين التسجيل في الفترة من 4 أكتوبر 2023 وحتى 7 نوفمبر 2023، ويجب على المتقدمين الاستيفاء الشروط التالية: