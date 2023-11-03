“شوفها كاملة” قيامة عثمان 134 مترجمة+ موعد حلقة 134 من قيامة عثمان

قيامة عثمان 134 مترجمة يبحث عنها العديد من الأشخاص،حيث أن مسلسل قيامة عثمان يعتبر مكمل لأحداث المسلسل المشهور قيامة أرطغرل الذي شهد نجاح كبير على مستوى العالم وفي تركيا، ركز تلك المسلسل على الصراعات والحروب التي مرت بها الدولة العثمانية من أجل الفتوحات وحماية بلادهم من احتلال المغول والتتار، ويسرد مسلسل قيامة عثمان قصة مؤسس الدولة العثمانية.

قيامة عثمان 134 مترجمة

قيامة عثمان 134 مترجمة، كانت الحلقة 134 من مسلسل قيامة عثمان حلقة قوية ومثيرة، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة والتي كان من أهمها انتصار عثمان على يعقوب ونهاية بوران ألب ومن الأحداث التي كانت في حلقة قيامة عثمان 134 مترجمة:

عثمان ورجاله يستمرون في التخطيط للهجوم على قلعة تالاكوفا.

يتمكن عثمان من خداع يعقوب زعيم القلعة، وجعله يعتقد أن عثمان سيهاجم من الشمال، بينما يهاجمه عثمان بالفعل من الجنوب.

في خلال تلك الأحداث يعقوب يحاول خطف محمد ابن عثمان من أجل الضغط على عثمان.

ولكن تورغوت قائد قبيلة الكاي يتمكن من إنقاذ محمد.

في نهاية الحلقة عثمان يسيطر على قلعة تالاكوفا، ويقتل يعقوب.

كما يتمكن جيركو تاي من قتل يزالون، قائد الجيش البيزنطي.

شهدت الحلقة أيضًا قتل بوران ألب أهم محاربي قبيلة الكاي، حيث يقتل بوران ألب في هجوم على قلعة تالاكوفا.

وكانت وفاة بوران ألب صدمة كبيرة لمتابعي المسلسل، حيث كان بوران ألب شخصية محبوبة، وله دورًا مهمًا في قصة المسلسل.

موعد حلقة 134 من قيامة عثمان

قيامة عثمان 134 مترجمة، أجلت القناة التي يعرض عليها المسلسل قيامة عثمان حزنًا على الشعب الفلسطيني، بحيث يتم بث قيامة عثمان 134 مترجم في الأول من شهر نوفمبر والموافق يوم الأربعاء، في الساعة الثامنة مساءًا حسب التوقيت التركي.