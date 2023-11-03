أدخل حالًا .. رابط منحة العمالة الغير منتظمة+ تسجيل العمالة الغير منتظمة لأول مرة

رابط منحة العمالة الغير منتظمة والتي كثر البحث عنها في الفترة الأخيرة من قبل العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، والتي يكون قدرها 1000 جنيه مصري من وزارة القوى العاملة، ويتم منحها في للأشخاص الذين يكونون على قدر عالي من الاحتياج للدعم المالي، ويتم توزيع تلك المنح في مواعيد تحددها وزارة القوي العاملة.

رابط منحة العمالة الغير منتظمة

ازداد البحث عن رابط منحة العمالة الغير منتظمة بعد مرور أسبوع عن إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بخصوص صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023 والغير مستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية ويمكن التسجيل للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة من خلال موقع وزارة القوى العاملة.

تسجيل العمالة الغير منتظمة لأول مرة

رابط منحة العمالة الغير منتظمة، يمكن تسجيل بياناتك على موقع القوى العاملة والحصول على منحة العمالة الغير منتظمة عبر الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة القوى العاملة.

حدد خانة راتبي تسجيل العمل.

اضغط على تسجيل دخول لأول مرة.

أكتب جميع البيانات المطلوبة منك بشكل سليم.

اضغط على حفظ ومتابعة.

سوف يتم تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة بنجاح.

يمكن للشخص الدخول على الموقع والاستلام بالرقم القومي عن حالة الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2023

هناك بعض المستندات التي يجب توافرها مع الشخص حتى يتمكن من الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، وتتمثل تلك المستندات في الآتي: