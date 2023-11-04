احسب تموينك متخليش حد يضحك عليك.. أسعار التموين في نوفمبر+ نصيب الفرد من السلع التموينية على بطاقة التموين

أسعار التموين في نوفمبر والتي كثر التساؤل عنها من قبل العديد من الأشخاص، حيث يكون من المقرر صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية منذ بدء شهر نوفمبر، حيث تشمل لائحة المنظومة التموينية الكثير من السلع والمنتجات الغذائية منها المنتجات الرئيسية مثل المكرونة والسكر والزيت وغيرها من السلع التي يتم عرضها بأسعار مخفضة مقارنة بالسلع المتواجدة في الأسواق.

أسعار التموين في نوفمبر

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن أسعار التموين في نوفمبر والتي يمكن عرضها على النحو التالي:

كيلو سكر معبأ بسعر 60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

مربي أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيه.

كيلو أرز معبأ بسعر 60 جنيه.

تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 18 جنيه.

مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيه.

صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيه.

مكرونة 400 جرام بسعر 5 جنيه.

شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيه.

مسلي صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيه.

فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيه.

كيلو دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك بسعر 18 جنيه.

مسحوق يدوي عادي 800 جرام بسعر 16 جنيه.

مسحوق اوتوماتيك 800 كيلو جرام بسعر 25 جنيه.

لبن جاف 125 جرام بسعر 50 جنيه.

صابون تواليت 125 جرام بسعر 50 جنيه.

نصيب الفرد من السلع التموينية على بطاقة التموين

أسعار التموين في نوفمبر، يكون نصيب الفرد الواحد على بطاقة التموين 50 جنيهاً ويمكن صرفها في: