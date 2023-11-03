بنك مصر بيقدم فرصة إستثمار ملهاش حل.. عائد شهادات بنك مصر إدخار 75% تراكمي+ مميزات شهادات بنك مصر للادخار

عائد شهادات بنك مصر إدخار من الجمل التي ازداد البحث عنها على محرك البحث جوجل في الفترة الأخيرة، حيث يعد بنك مصر من أكبر وأشهر البنوك المتواجدة في مصر نظراً لأنه يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بالعملة المصرية، وبذلك يعطي البنك العملاء فرصة للاستثمار وزيادة أموالهم، وتتباين هذه الشهادات من حيث المدة وقيمة العائد مما يعطي العميل الاستثمار الذي يلائم احتياجاته الشخصية وأهدافه المالية.

عائد شهادات بنك مصر إدخار

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن عائد شهادات بنك مصر إدخار والتي يمكن عرضها على النحو التالي:

شهادة ابن مصر: تكون مدة الاستثمار فيها ثلاث سنوات بينما يكون معدل العائد 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و 16% في السنة الثالثة، على أن يتم صرفها شهرياً، ويكون الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة 1000 جنيه.

شهادة القمة: تكون مدة الاستثمار فيها ثلاث سنوات بينما يكون معدل العائد 19% على أن يتم صرفها شهرياً، ويكون الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة 1000 جنيه.

الشهادة الثلاثية: تكون مدة الاستثمار فيها ثلاث سنوات بينما يكون معدل العائد متغير يومياً على أن يتم صرفها شهرياً، ويكون الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة 500 جنيه.

شهادة 5 سنوات: تكون مدة الاستثمار فيها خمس سنوات بينما يكون معدل العائد ثابت بنسبة 25% على أن يتم صرفها شهرياً، ويكون الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة 1200 جنيه.

شهادة 7 سنوات: تكون مدة الاستثمار فيها سبع سنوات بينما يكون معدل العائد ثابت بنسبة 75% على أن يتم صرفها شهرياً، ويكون الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة 750 جنيه.

مميزات شهادات بنك مصر للادخار

إلى جانب التباين في شهادات الادخار الذي يوفرها بنك مصر، هناك مجموعة من المميزات التي تجعل هذه الشهادات جذابة للكثير من الأشخاص، وتتمثل تلك المميزات في الآتي: