عاجل …ارتفاع أسعار البنزين تعرف على أسعار البنزين الجديدة

أعلنت وزارة البترول اليوم الجمعة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد اتخذت قرارًا بزيادة أسعار البنزين، وذلك في إطار المراجعة الفصلية لأسعار الوقود، تسري اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، تطبيق قرار لجنة تسعير المواد البترولية بشأن رفع أسعار الوقود، ويتضمن القرار تحديد سعر البنزين 92 بمبلغ 11.50 جنيه، وسعر البنزين 95 بمبلغ 12.5 جنيه.

اسعار البنزين الجديدة

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا نُشِرَ يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 244. وجاء في المادة الأولى من القرار تحديد سعر بيع اللتر من البنزين ذو الـ80 أوكتين للمستهلك بمبلغ 1000 قرش، وأما بالنسبة للبنزين ذو الـ92 أوكتين، فتم تحديد سعر بيع اللتر للمستهلك بمبلغ 1150 قرشًا، شاملًا للضريبة على القيمة المضافة.

موعد تنفيذ أسعار البنزين الجديدة

وفي المادة الثالثة، تم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين ذو الـ95 أوكتين للمستهلك بمبلغ 1250 قرشًا، شاملًا للضريبة على القيمة المضافة.

هذا وأمرت المادة الرابعة بإلغاء أية أحكام تتعارض مع هذا القرار، بينما أشارت المادة الخامسة إلى أن الجهات المختصة مسؤولة عن تنفيذ القرار.

وفي المادة السادسة، تم تحديد نشر القرار في الوقائع المصرية، وتحديد ساعة العمل به اعتبارًا من الثامنة صباحًا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.